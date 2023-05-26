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散發AI「黃」光！COMPUTEX展將登場 輝達執行長黃仁勳成焦點

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

COMPUTEX 2023即將於5月30日登場，隨著生成式人工智慧（AI）爆紅，今年的目光焦點完全落在晶片大廠輝達執行長黃仁勳身上。之前一顆蘋果救台股時，相關業者的表現都被打趣說是打了「蘋果光」，目前半導體業與下游還未從供應鏈庫存調整之苦中脫離，但黃仁勳與AI應用給了市場新希望，沾上邊的似乎都在散發「黃」光。

因為是當紅炸子雞，黃仁勳這次訪台，一舉一動都受到矚目，包括被目擊悠哉逛夜市購物，以及明日將參與台大畢業典禮並致詞，還有29日擔任COMPUTEX 2023開幕主題演講，30日舉行全球媒體與分析師問答。業界也傳出，除了公開行程，黃仁勳另將與多家台灣供應鏈夥伴會面交流。

黃仁勳先前在輝達GTC大會中提到，人工智慧的「iPhone時刻」到來，加速運算與人工智慧的時代已來臨。運算技術正以光速在發展，加速運算就像是超光速的曲速引擎，而人工智慧則是能量來源。

黃仁勳說，加速運算與人工智慧來得正是時候，隨著摩爾定律放緩，各行各業都在因應永續發展、生成式人工智慧及數位化這些強大驅動力所帶來的挑戰。在工業領域裡，業者爭相進行數位化，將自身重新塑造為軟體驅動的科技公司，企圖成為顛覆市場的人，而非被市場顛覆的人，而加速運算技術可以協助這些業者因應挑戰。

針對像是ChatGPT這樣的大型語言模型推論作業，輝達推出新款繪圖晶片（GPU）。同時，輝達推出DGX Cloud服務，與微軟Azure、Google Cloud及Oracle Cloud Infrastructure 等合作，希望讓每間公司只要簡單透過網路瀏覽器，就能使用輝達DGX AI超級電腦。輝達還有AI Foundations雲端服務，提供需要建立、改善與操作自訂大型語言模型，及使用專有資料來訓練生成式AI，以執行特定領域任務的客戶使用。

黃仁勳 輝達 人工智慧

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