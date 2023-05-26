快訊

與馬英九會面請益台海關係 侯友宜：對和平繁榮永續同樣堅持

日本長野縣攻擊案釀4死 目擊者憶恐怖過程：凶嫌殺警後淡定離開

台灣軟體市場2027年上看1270億元 AI成長最強

中央社／ 台北26日電

研究機構IDC今天發布報告，預估台灣軟體市場規模將從2022年的25.7億美元（約新台幣790億元）成長到2027年的41.33億美元（約新台幣1270億元），年複合成長率為9.9%。

其中，人工智慧（AI）平台成長力道最強，2022年到2027年的年複合成長率高達25.9%，顯見市場對人工智慧技術的需求強勁。

IDC台灣企業應用資深研究經理蔡宜秀透過新聞稿表示，過去幾年，科技大廠與新創一直深耕人工智慧市場，隨著技術的成熟與產品服務的到位，以及聊天機器人ChatGPT帶動民眾與企業對人工智慧應用的無限想像，人工智慧平台與相關市場將進入高速成長階段。

若從交付模式來看，台灣的軟體即服務（SaaS）與平台即服務（PaaS）市場規模將從2022年的11.24億美元成長到2027年的24.45億美元，年複合成長率為16.8%。

細看市場分類，IDC指出，資安即服務市場十分具有潛力，市場規模將從2022年的2.1億美元成長到2027年的4.7億美元。

IDC台灣企業應用資深市場分析師林雅惠指出，為更有效回應日益嚴峻的網路威脅以及日益變化的合規要求，企業將持續深化資安相關投資；隨著數位轉型的普及與網路邊界的模糊，企業規劃資安防護機制時將更關注雲端、混合環境的安全，帶動資安即服務市場需求。

人工智慧 資安

延伸閱讀

善用科技不怕被取代！這家房仲業也聘 AI 助手上工

台南人出身！Nvidia輝達身價破兆執行長黃仁勳抵台引爆動 預定台大畢典和COMPUTEX演講

調查：全球75%企業組織過去1年內曾遭駭客入侵

台積電衝568元創14個月新高 市值攀至14.72兆

相關新聞

太狂了！ 台大明天畢典邀輝達黃仁勳致詞 人已在台灣還逛夜市

台灣大學明天舉行畢業典禮，邀請到晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳擔任致詞嘉賓，將以全英文即席演講，為畢業生們勉勵與祝福。這也...

不滿只加薪1,000元！中華電「動員」員工股東 在股東會上要求加薪

不滿只加薪1,000元，中華電信（2412）工會「動員」員工股東參加股東會，以提供全程參與餐飲補貼1,000元，成功號召...

獨／電子五哥搶進恐激戰？ 緯創不驚：AI伺服器有十年大行情

AI應用發燒，伺服器業者如今「言必稱AI」，除鴻海（2317）、技嘉（2376）、華碩（2357）、宏碁（2353）、神...

鴻海再進駐寶高園區 新北智慧發展添量子計算

新北市寶高產業園區本月中旬評選由鴻海精密工業及精俐有限公司進駐園區。鴻海本次加碼投資，將在園區成立台灣首座離子阱量子計算...

大立光斥資6.53億元取得廠務機電設備

大立光（3008）公告自2022年6月20日至今年5月26日為止，合計斥資6.53億元，取得廠務工程及設備等，主要交易人...

鴻海加碼寶高園區 投資國內首座離子阱量子計算實驗室

寶高智慧產業園區公告第八次招商結果，評選由鴻海（2317）及製氧機醫療製造商精俐進駐園區。鴻海本次為加碼投資，將在園區...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦