台灣軟體市場2027年上看1270億元 AI成長最強

研究機構IDC今天發布報告，預估台灣軟體市場規模將從2022年的25.7億美元（約新台幣790億元）成長到2027年的41.33億美元（約新台幣1270億元），年複合成長率為9.9%。

其中，人工智慧（AI）平台成長力道最強，2022年到2027年的年複合成長率高達25.9%，顯見市場對人工智慧技術的需求強勁。

IDC台灣企業應用資深研究經理蔡宜秀透過新聞稿表示，過去幾年，科技大廠與新創一直深耕人工智慧市場，隨著技術的成熟與產品服務的到位，以及聊天機器人ChatGPT帶動民眾與企業對人工智慧應用的無限想像，人工智慧平台與相關市場將進入高速成長階段。

若從交付模式來看，台灣的軟體即服務（SaaS）與平台即服務（PaaS）市場規模將從2022年的11.24億美元成長到2027年的24.45億美元，年複合成長率為16.8%。

細看市場分類，IDC指出，資安即服務市場十分具有潛力，市場規模將從2022年的2.1億美元成長到2027年的4.7億美元。

IDC台灣企業應用資深市場分析師林雅惠指出，為更有效回應日益嚴峻的網路威脅以及日益變化的合規要求，企業將持續深化資安相關投資；隨著數位轉型的普及與網路邊界的模糊，企業規劃資安防護機制時將更關注雲端、混合環境的安全，帶動資安即服務市場需求。