聯發科26周年慶 蔡明介號召全球超過18000名員工實踐低碳生活

聯發科（2454）歡慶成立26周年，董事長蔡明介今（26）日以「Powering a Sustainable Future （致力永續未來）」為主軸，號召公司全球超過18000名同仁，參與節能減碳系列行動永續發展與氣候變遷，希望所有員工平常不浪費，多走路，以樓梯取代搭電梯是他日常節能減碳的方式。

聯發科表示，公司致力實踐節能減碳政策及措施，並將永續精神融入企業文化。在公司成立26周年之際，推動「Global Go Green Week」綠色環保與節能減碳活動，號召全球超過18000名同仁參與節能減碳系列行動，致力推動友善環境及實踐永續發展，共同分擔地球的環保責任，打造企業與環境的永續共生。

此這項活動遍及聯發科全球的研發及營運所在地，分布於亞美歐三大洲的據點，來自全球超過4萬8000千次參與，一周下來總計減少高達7萬8,432公斤碳排放。

聯發科總部也在活動期間祭出員工餐廳折價措施，鼓勵員工自備環保餐盒及保溫杯取代外帶包裝，並選用低碳蔬活飲食。

此外，公司推動上下班減碳通勤，配合竹科第一座企業Gogoro 換電站、電動汽車充電站、跨辦公室M-Bike、上下班交通接駁車等。其他國家的同仁各自發揮創意，包括新加坡同仁的種樹活動、日本舉辦跳蚤市場，讓員工透過日常行動實踐綠色生活，提升全員環保意識，促進環境永續發展，帶動更多人加入守護地球的行列。

聯發科表示，公司長期致力於節能減廢、推行綠色採購、攜手上下游夥伴共同打造強韌的生態體系，共創零碳家園。去年更規劃減碳路徑，積極推進淨零時程，預定2030年在範疇三的上下游溫室氣體排放量相較於2020年減少25%，以達到2050年溫室氣體淨零排放目標。