IDC：台灣軟體市場規模將於2027年達到41.33億美元

根據IDC最新全球軟體市場追蹤報告預估，台灣軟體市場規模將從2022年的25.70億美元成長到2027年的41.33億美元，年複合成長率為9.9%；其中，是以人工智慧平台的成長力道最強，2022年到2027年的年複合成長率高達25.9%，顯見市場對人工智慧技術的需求強勁。

IDC台灣企業應用資深研究經理蔡宜秀表示：「過去幾年，科技大廠與新創一直深耕人工智慧市場，隨著技術的成熟與產品服務的到位，以及ChatGPT帶動民眾與企業對人工智慧應用的無限想像，人工智慧平台與相關市場將進入高速成長階段。」值得特別注意的是，市場除展現對人工智慧平台的高度需求，連帶拉升對分析與商業智慧軟體的需求，意味著台灣企業與組織對數據分析的重視度提升、朝數據驅動的「未來企業」邁進。

若從交付模式（Deployment Model）來看，台灣的軟體即服務（SaaS）跟平台即服務（PaaS）市場規模將從2022年的11.24億美元成長到2027年的24.45億美元，年複合成長率為16.8%，細看市場分類，資安即服務（SecurityaaS）市場十分具有潛力，市場規模將從2022年的2.1億美元成長到2027年的4.7億美元，並於2027年台灣雲端軟體市場占比達19.3%。

IDC台灣企業應用資深市場分析師林雅惠表示：「為更有效的回應日益嚴峻的網路威脅以及日益變化的合規要求，企業將持續深化資安相關投資，同時，隨著數位轉型的普及與網路邊界的模糊，企業在規劃資安防護機制時將更關注雲端、混合環境的安全，帶動資安即服務市場需求。」