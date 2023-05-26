鴻海再進駐寶高園區 新北智慧發展添量子計算

新北市寶高產業園區本月中旬評選由鴻海精密工業及精俐有限公司進駐園區。鴻海本次加碼投資，將在園區成立台灣首座離子阱量子計算實驗室，透過人才培養，孕育園區成為量子電腦基地。

經發局長何怡明表示，本次招商吸引鴻海科技集團持續投資，將在園區成立台灣首座離子阱量子計算實驗室，透過人才培養，孕育園區成為量子電腦基地。此外，鴻海已在園區進駐電動車研發製造單位，未來將結合研發能力與技術，運用於電動車產業上，除能帶動智慧交通產業鏈，更創造多元的就業機會。

園區歷次招商也吸引醫療器材廠商進駐，例如益興生醫、華淨醫材等。本次評選出製氧機醫療製造商「精俐」進駐園區，規劃於園區生產攜帶型製氧機，此外將成立產學合作研發中心，進行專利及APP數位服務等開發，透過研發製造的投入，持續強化智慧醫療產業鏈。