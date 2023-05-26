鴻海再進駐寶高園區 新北智慧發展添量子計算

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
鴻海科技集團將在園區成立台灣首座離子阱量子計算實驗室。圖／新北市經發局提供
鴻海科技集團將在園區成立台灣首座離子阱量子計算實驗室。圖／新北市經發局提供

新北市寶高產業園區本月中旬評選由鴻海精密工業及精俐有限公司進駐園區。鴻海本次加碼投資，將在園區成立台灣首座離子阱量子計算實驗室，透過人才培養，孕育園區成為量子電腦基地。

經發局長何怡明表示，本次招商吸引鴻海科技集團持續投資，將在園區成立台灣首座離子阱量子計算實驗室，透過人才培養，孕育園區成為量子電腦基地。此外，鴻海已在園區進駐電動車研發製造單位，未來將結合研發能力與技術，運用於電動車產業上，除能帶動智慧交通產業鏈，更創造多元的就業機會。

園區歷次招商也吸引醫療器材廠商進駐，例如益興生醫、華淨醫材等。本次評選出製氧機醫療製造商「精俐」進駐園區，規劃於園區生產攜帶型製氧機，此外將成立產學合作研發中心，進行專利及APP數位服務等開發，透過研發製造的投入，持續強化智慧醫療產業鏈。

經發局補充，寶高園區積極引進「智慧城市」相關產業進駐，預估創造逾31億元投資金額及3,000個就業機會。後續將辦理最後1個標準廠辦精華單元招租。

寶高園區吸引吸引眾多智慧城市相關產業進駐。圖／新北市經發局提供
寶高園區吸引吸引眾多智慧城市相關產業進駐。圖／新北市經發局提供

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