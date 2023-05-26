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太狂了！ 台大明畢典邀輝達黃仁勳致詞 人已在台灣還逛夜市

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太狂了！ 台大明天畢典邀黃仁勳致詞 人已在台灣還逛夜市

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
昨晚有民眾目擊黃仁勳現身在饒河街夜市買麻花捲。圖／取自網路
昨晚有民眾目擊黃仁勳現身在饒河街夜市買麻花捲。圖／取自網路

台灣大學明天舉行畢業典禮，邀請到晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳擔任致詞嘉賓，給畢業生們勉勵與祝福。這也是黃仁勳來台僅有的3場公開行程第一場，足見他對台大畢典重視。

生成式AI熱潮，輝達備受矚目。黃仁勳身價超過新台幣1兆元，排名彭博億萬富豪榜第37位。台大臉書日前公布黃仁勳將擔任畢典嘉賓的消息，引起熱議。昨晚有民眾目擊他現身在饒河街夜市買麻花捲。

網友湧入台大臉書留言表達欣羨，問有無直播，網友說，「這個真的太狂了」、「這一定爆滿」、「可以再畢業一次嗎」、「校友只能期待剪輯了」、「可以把顯卡拿給他簽名嗎」、「聽說公司大會還因此被移到台灣舉辦」、「股東可以參加嗎」、「早知道就申請延畢八年了」。

台灣大學明天舉行畢業典禮，邀請到晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳擔任致詞嘉賓，給畢業生們勉勵與祝福。圖／取自「國立臺灣大學 National Taiwan University」
台灣大學明天舉行畢業典禮，邀請到晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳擔任致詞嘉賓，給畢業生們勉勵與祝福。圖／取自「國立臺灣大學 National Taiwan University」

黃仁勳 台大 輝達

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