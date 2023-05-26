太狂了！ 台大明天畢典邀黃仁勳致詞 人已在台灣還逛夜市

台灣大學明天舉行畢業典禮，邀請到晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳擔任致詞嘉賓，給畢業生們勉勵與祝福。這也是黃仁勳來台僅有的3場公開行程第一場，足見他對台大畢典重視。

生成式AI熱潮，輝達備受矚目。黃仁勳身價超過新台幣1兆元，排名彭博億萬富豪榜第37位。台大臉書日前公布黃仁勳將擔任畢典嘉賓的消息，引起熱議。昨晚有民眾目擊他現身在饒河街夜市買麻花捲。