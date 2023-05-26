宏碁新品連發 推AI筆電、環保路由器

PC品牌大廠宏碁（2353）新品連發，發表 Acer Connect Vero W6m 網狀路由器，為旗下首款 Wi-Fi 6E 環保路由器，此外，宏碁亦發表全新升級的 Acer Swift Edge 16（SFE16-43）筆電，並在AI發展浪潮下領先群雄，能於指定處理器型號上配備 AMD Ryzen AI。

宏碁發表 Acer Connect Vero W6m 網狀路由器，為旗下首款 Wi-Fi 6E 環保路由器，機殼採用消費後回收（PCR）塑料製成，並具有高能源效率的節能模式。Acer Connect Vero W6m 系統搭載四核2 GHz處理器，配備一系列新升級的連線能力、覆蓋範圍和安全功能，包括支援 AXE7800[1,2] 三頻Wi-Fi 6E。

宏碁公司智聯網總經理馬惠群表示，我們很高興能推出 Acer Connect Vero W6m Wi-Fi 6E 網狀路由器，擴大宏碁在網路連線裝置的產品線。Acer Connect Vero W6m Wi-Fi 6E 支援 Wi-Fi 6E 三頻，能提供快速且安全的網路連線與寬廣的網路覆蓋範圍，不論是居家或是辦公環境都能順暢連網，更是Vero環保產品線的最新成員，體現宏碁對環保永續的責任與減少碳足跡的承諾。

此外，宏碁亦發表全新升級的 Acer Swift Edge 16（SFE16-43）筆電，專為需要強大運算能力、高效生產力和便攜性的專業行動工作者所設計。此款輕薄筆電搭載 AMD Ryzen 7040 系列處理器，最高可配備 AMD Radeon 780M 顯示晶片，提供次世代的性能和視覺效果，並在AI發展浪潮下領先群雄，能於指定處理器型號上配備 AMD Ryzen AI。

Acer Swift Edge 16 具備令人驚豔的16吋3.2K OLED 顯示器，螢幕刷新率升級至120 Hz，並支援100% DCI-P3色域，能提供最生動、逼真的色彩和影像效果；並搭載 Windows 11，最高能支援 Wi-Fi 7 連線，更透過 Microsoft Pluton 安全技術和一系列智慧功能擴大相容性，讓使用者在享有高速無線網路時，也能確保隱私資料的安全。

Acer Swift Edge 16 透過最新 AMD Ryzen 7040 系列處理器，提供優異的效能速度和耗電效率，在不插電的情況下能擁有更長的續航力，而最高搭載 AMD Radeon 780M 的顯示晶片能為使用者帶來沉浸式的視覺饗宴；配備特定處理器的機款則採用 AMD Ryzen AI 技術，為使用者打造嶄新的AI使用體驗，包括視訊通話的即時視訊品質升級。透過內建預設的 Microsoft Pluton 安全處理器，Swift Edge 16 能提供抵禦惡意複雜攻擊的額外保護，而 Windows Hello 的指紋辨識器能執行生物辨識驗證，讓使用者輕鬆登入採用 Windows 11作業系統的筆電。