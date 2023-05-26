宏碁發表新品 擴大高階電競筆電產品線

PC品牌大廠宏碁（2353）發布全新 Predator Triton 16（PT16-51），為效能強大的電競筆電系列再添生力軍，適合用於遊戲和工作。Predator Triton 16搭載最新第13代Intel Core處理器、NVIDIA GeForce RTX4070筆電GPU 、最高配置32 GB的 DDR5 RAM 記憶體以及豐富的功能，使各類型的玩家感到熱血沸騰。Predator Triton 16進階的散熱解決方案將兩個第5代 AeroBlade 3D 金屬風扇、Acer Vortex Flow 技術和CPU上的液態金屬散熱膏，整合至纖薄的金屬機身設計中，確保重要零組件在遊戲激戰下，隨時保持通風涼爽。

Predator Triton 16具備時尚外觀和強大效能，厚度僅1.99 公分，機身採用精緻、且閃亮耀眼的銀色金屬外殼，使玩家在外出移動時，不僅輕鬆便攜還能感到時尚自信。全新的輕薄電競筆電擁有強大運算能力，配備第13代 Intel Core i9 處理器，支援最高Turbo時脈5.4 GHz 的全新效能混合架構，其中的 CPU 與 NVIDIA GeForce RTX 4070 筆電 GPU、NVIDIA DLSS 以及 Max-Q 技術功能相互協作，全面優化光線追蹤和整體性能。Predator Triton 16可配置高達32 GB DDR5 5200 MHz記憶體和高達2 TB PCIe M.2 SSD，採用RAID 0配置，提供玩家強大的效能體驗。

Predator Triton 16 附贈一個月的 Xbox Game Pass Ultimate。玩家可透過優異的顯示設計體驗身臨其境的視覺饗宴，Predator Triton 16採16吋（16:10）WQXGA 2560 x 1600 IPS 顯示器，支援500尼特的峰值亮度、超高240 Hz螢幕刷新率和窄邊框設計，同時具備100% DCI-P3 廣色域與 NVIDIA Advanced Optimus 和 NVIDIA G-SYNC 技術，能夠在畫面精細、快速移動的遊戲場景中，呈現流暢無阻、栩栩如生的視覺效果。

為了讓玩家隨時保持備戰狀態，Predator Triton 16 擁有頂尖的散熱技術，採用雙風扇系統和專門設計的第5代AeroBlade 3D 金屬風扇，並藉由 Acer Vortex Flow 技術，進一步突破散熱技術的極限，透過氣流導引結構與出風口保持內部涼爽，搭配CPU上的液態金屬散熱膏，使熱傳導與效能更上層樓，確保筆電以最佳效能運行。