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友達彭双浪：今年庫存水位回到健康 營運一季比一季好

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
友達今日召開股東會，董事長彭双浪看好今年庫存水位回到健康，營運會一季比一季好。圖／擷取自友達股東會線上直播畫面
友達今日召開股東會，董事長彭双浪看好今年庫存水位回到健康，營運會一季比一季好。圖／擷取自友達股東會線上直播畫面

友達今（26）日召開股東會，董事長彭双浪看好今年庫存水位回到健康，營運會一季比一季好。

股東會中，有股東詢問康寧玻璃漲價究竟對產業是利多、還是利空，彭双浪回應，「既然能喊漲，應該是利多，整體產業鏈是往健康方向走。」

彭双浪指出，過去兩年，科技產業最流行的名詞是「庫存」，客戶清庫存動作大，使得友達營收、獲利連帶受到影響。從產業實際經營的情況來看，庫存才是決定產品價格的關鍵點，庫存高，產品價格就會大幅滑落，庫存低，客戶開始拉貨，價格就會開始上升。

而康寧之所以選在此時漲價，彭双浪認為，這是因為康寧看到面板產業往健康的方向走。

對於產業供需調整情況，彭双浪比喻，這就像高速公路塞車一樣，第一輛車先停下來，後面的車可能還在100公里跑，才陸續減速、停下，等到前面故障排除，第一輛車可能已經啟動，後面的車可能也要十分鐘後才會開始啟動。

彭双浪指出，以面板產業來說，客戶早從2021年就開始清庫存，這也讓友達營運從2021年第4季就開始逐季往下走，截至目前為止，產業已經調整7個季度，以產品來說，電視是第一個做調整的，所以電視也是第一個開始往上走的產品，PC產品目前也已經看到急單進來，這就表示庫存回到正常水準。

受到產業景氣影響，友達2021年大賺、2022年虧損較多，彭双浪表示，友達無法避免產業環境帶來的影響，但希望透過雙軸轉型策略，讓友達更有競爭力，比競爭對手多賺、少虧，也希望透過此策略，讓純面板營收占比下降、非純面板營收占比上升，降低面板產業劇烈變化帶來的影響。

至於全球布局計畫，彭双浪指出，中國大陸廠目前並沒有遷出計畫，大陸廠努力提升營運效率與自動化、智慧化，競爭力足夠。不過，友達因為地緣政治關係，確實有被客戶要求要到中國大陸以外地方生產，目前已在越南設廠，而車用產品因為體積愈來愈大，也會有北美設廠計畫。

彭双浪 友達 面板

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