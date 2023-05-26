快訊

大S再闢戰場！強制執行汪小菲提存的擔保金 165萬可望先拿到手

高雄男大生撞賓利轎車 送醫67小時傷重不治

《小美人魚》不能是「黑人魚」？她用這一點反駁質疑言論

調查：全球75%企業組織過去1年內曾遭駭客入侵

中央社／ 台北26日電

資安廠商Fortinet今天發布「2023年OT與網路資安現況調查報告」，針對台灣及全球570名營運技術（OT）專業人員進行調查，結果顯示，儘管仰賴OT的產業整體防護能量有所提升，但75%的企業組織仍在過去12個月內遭到駭客入侵。

值得注意的是，95%的企業計劃在未來12個月內，將OT場域的安全管理工作交由資安長負責，以取代過去主掌相關業務的營運主管或團隊，讓資安管理的權責劃分更加明確清楚。

Fortinet台灣區總經理吳章銘透過新聞稿表示，在台灣，製造業等仰賴OT的產業近年來不僅在工業4.0時代與智慧工廠的推動下快速轉型，更持續於全球半導體等重點供應鏈扮演要角，這也意味著業者是否具備足夠的資安韌性，將成為台灣強化產業競爭力的核心關鍵。Fortinet最新調查顯示，雖然OT企業組織的資安防護已初見成效，但仍有不少改善空間。

吳章銘建議，企業IT與資安團隊應增加對OT環境的熟悉度，並採取多項措施來強化防禦能量，像是導入零信任機制、加強資安意識培訓、採用整合與自動化的網路安全平台等，以化解駭客威脅帶來的資安危機。

Fortinet調查顯示，雖然過去12個月內未曾經歷任何網路安全攻擊的企業年增近2成，但仍有高達75%的OT企業組織表示，至少遭到駭客入侵1次。

調查指出，利用惡意軟體（56%）及網路釣魚（49%）所發動的入侵行動，持續成為OT環境最常見的資安事件類型；超過3成的組織表示，曾在過去12個月內淪為勒索軟體的攻擊對象。

資安 惡意軟體

延伸閱讀

YouBike系統遭駭客入侵 嘉義市近2百筆個資外洩

北京支持駭客攻擊美國基礎設施 五眼聯盟示警

精誠市值挑戰500億元

美示警中國駭客入侵關鍵基礎設施 陸外交部：假訊息

相關新聞

輝達AI造浪 台積電連帶受惠 7奈米及5奈米產能回升了

晶片大廠輝達（Nvidia）財報優於預期且展望佳，推升股價飆漲24%，台積電ADR周四（25日）收盤大漲12%，以100...

友達彭双浪：今年庫存水位回到健康 營運一季比一季好

友達今（26）日召開股東會，董事長彭双浪看好今年庫存水位回到健康，營運會一季比一季好。

104攜手國巨辦畢業季 邀前矽谷工程師現身分享

畢業季即將來臨，104人力銀行攜手全球被動元件領導廠商國巨、國立成功大學，共同舉辦104未來人才競賽系列活動，從實習競賽...

台積電德國設廠快了？公司這樣說

台積電（2330）德國設廠議題仍是外界關注焦點。彭博資訊報導，台積電正洽談獲得德國政府補貼，盼足以負擔德國新廠一半的建造...

AI來當中華電總經理？董事長郭水義：會盡速選任

中華電信今天召開股東會，由新任董事長郭水義主持，有股東提問總經理人選還沒出爐，未來是否由AI來取代，郭水義表示，中華電信...

友達股東會秀雙軸轉型成果 持續擴大非純面板營收

面板廠友達光電總經理柯富仁今天表示，2022年非純面板營收占比超過10%，未來將加速推動轉型，擴大非純面板營收，並提高獲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦