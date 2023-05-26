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康舒：客戶持續調節庫存 下修第2季為今年營收低谷

中央社／ 台北25日電

金仁寶集團旗下電源廠康舒今天召開股東會，董事長許介立表示，由於消費用電源客戶調節庫存幅度超出預期，依目前訂單狀況，修正對第2季營收的看法，預期第2季將是2023年營收的低谷。

許介立指出，電源供應器目前營收占比約9成，是主力事業，受到全球總體經濟情勢影響，消費性電子產品的終端需求，近來面臨明顯衰退，導致消費用電源客戶短期必須放緩拉貨，以調整庫存水位，這對消費用電源的需求產生相當幅度的影響。

許介立指出，企業用電源方面，整體需求相對穩健。其中，網通電源、燃料電池電源的需求明顯成長，預期這兩個產品線今年將有不錯的營收成長；伺服器電源方面，去年調整產品策略，採用新世代規格開發標準平台，功率密度能達到每立方英吋100瓦，相信新的產品策略有助獲取新客戶。

許介立表示，以整體營收角度看，在幾個月前，原本預期第1季會是2023年營收低谷，認為第2季營收狀況會比第1季好轉；但由於消費用電源客戶調節庫存的幅度超出預期，因此依據目前訂單狀況，修正了對第2季營收的看法，預期第2季將是2023年營收低谷。

許介立說，持續積極拓展新客戶因應大環境挑戰，已於第2季開始出貨給筆記型電腦新客戶，預計會在今年第3季起貢獻營收；另外，伺服器新客戶的訂單預計將在2024年起有營收貢獻。

營收 消費 伺服器

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