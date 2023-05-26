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友達股東會秀雙軸轉型成果 持續擴大非純面板營收

中央社／ 台北26日電

面板友達光電總經理柯富仁今天表示，2022年非純面板營收占比超過10%，未來將加速推動轉型，擴大非純面板營收，並提高獲利，減少面板景氣波動循環對營運的影響。

友達今天舉行股東會，柯富仁致辭時指出，以能源事業為例，友達經歷長期耕耘及調整轉型，2022年營收已成長達209億元、營業利益率6.6%，在面板事業營運波動時，同時貢獻營收和獲利，顯示近年在雙軸轉型的布局積累實力，已逐步展現成果。

不過，他坦言，友達2022年營運面臨嚴峻挑戰，前兩年疫情帶來的強勁宅經濟需求紅利逐步消退，又因戰爭、通膨、升息等因素，導致終端消費需求疲弱，再加上市場總體庫存偏高，客戶需求急凍，出貨面積及銷售價格大幅減少，導致2022全年累計營收新台幣2467.9億元，較2021年衰退33%。

另外，友達2022年獲利也由2021年的歷史新高轉為虧損，全年歸屬母公司淨損211億元，基本每股損失2.39元。

他強調，友達未來將加快雙軸轉型腳步，非純面板的場域經營是友達未來的成長引擎，包括發光二極體（LED）先進顯示螢幕技術，2022年發表各種LED背光應用產品，以及大型LED顯示螢幕、高階微發光二極體（MicroLED）透明顯示螢幕等不同應用的LED產品。

另外，友達積極整合生態圈及集團內的LED相關研發與生產能量，例如與富采、瑞鼎、錼創（PlayNitride）等合作，結合友達自有面板累積技術基礎，期待未來發揮整體的綜效。

友達鎖動智慧移動、智慧醫療、智慧零售、智慧育樂、智慧製造積極投入。

友達 面板 LED

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