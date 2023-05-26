電電公會理事長李詩欽：ICT樂觀 Q3會先反彈

台灣出口連續八個月衰退，電電公會理事長李詩欽昨天表示，台灣整體經濟可能得等到第四季才會好轉，不過，資通訊（ＩＣＴ）產業相對樂觀，預估第三季應可觸底反彈，但仍要觀察中國大陸經濟復甦情形、全球通膨、俄烏戰爭在內等地緣政治等不確定因素。鴻海董事長劉揚偉也認為，第三季經濟表現有望觸底反彈。

台灣經濟研究院昨天也發布四月景氣動向調查，製造業營業氣候測驗點結束先前連續五個月上揚態勢轉為下滑，服務業測驗點小跌○點五四點，營建業測驗點則轉為上揚。台經院院長張建一表示，台灣去年基期高，出口轉好要看需求，但內需很熱，因此要力拚消費與投資，今年經濟成長率「保二」還是有機會，但要很拚。

台經院景氣預測中心主任孫明德則說，四月製造業營業氣候測驗點下降，主要是看好當月景氣廠商減少兩成，看壞比率則增加百分之廿四，服務業則因四月國外有金融危機，導致證券保險業看法比較保守，但整體經濟情勢穩健，已經快到目的地，只是中間遇到亂流區。

電電公會第廿六屆第二次會員代表大會昨天舉行，李詩欽說，去年第四季起，因全球經濟情勢轉壞，台灣連帶受到影響，出口、外銷訂單持續衰退，五月恐怕也將苦吞負成長，也就是說，上半年台灣經濟負成長已成定局，雖然國發會主委龔明鑫認為，台灣經濟要等到第四季才會落底反彈，不過，他說，就ＩＣＴ產業來看，第三季是觀察重點，若一切順利，第三季就可望搶先觸底反彈。

李詩欽說，智慧手機今年將持續衰退，個人電腦、筆電由於消費性機型需求仍舊低迷，可能退回到二○一九年水準，但好消息是，高檔、電競筆電，以及創新機型需求持續爬升，可望和去年表現差不多。至於伺服器、車用電子，透過ChatGPT、電動車等帶起來需求成長可期。

車用電子方面，李詩欽指出，現在大家都喊電動車，台灣在電動車扮演的角色愈來愈多，特別是半導體部分，仍然沒有辦法趕上需求，還有一些落差，交貨期逐漸在縮短中，如果這點能夠再突破的話，以電動車現在全球的需求，相對比較樂觀。