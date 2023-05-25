宏碁推首款環保路由器 機殼採消費後回收塑料

中央社／ 台北25日電

電腦品牌廠宏碁今天發表Acer Connect Vero W6m網狀路由器，為旗下首款Wi-Fi 6E環保路由器，機殼採用消費後回收（PCR）塑料製成，並具有高能源效率的節能模式。

宏碁發布新聞稿表示，Acer Connect Vero W6m符合歐盟委員會無線電設備指令所訂定的安全標準，能涵蓋AXE7800 Wi-Fi 6E三頻（2.4 GHz／5 GHz／6 GHz）的流量，提供高達7.8 Gbps的速度。Wi-Fi 6E路由器可與多達4台裝置配對，在雙網狀與四網狀系統的覆蓋面積分別達465與930平方公尺，有助減少死角。

宏碁公司智聯網總經理馬惠群說，Acer ConnectVero W6m Wi-Fi 6E能提供快速且安全的網路連線與寬廣的網路覆蓋範圍，更是Vero環保產品線的最新成員，體現宏碁對環保永續的責任與減少碳足跡的承諾。

此外，宏碁發表全新Predator Triton 16，擴大高階電競筆電產品線，搭載最新第13代Intel Core處理器、NVIDIA GeForce RTX 4070筆電繪圖處理器（GPU）及Windows 11和 32GB DDR5記憶體，配置兩個第5代AeroBlade 3D金屬風扇、Acer Vortex Flow散熱技術和液態金屬散熱膏。

針對專業行動工作者，宏碁推出全新Swift Edge 16筆電，搭載AMD Ryzen 7040系列處理器，並具備Wi-Fi 7連線能力和快速充電相容性。

宏碁 電競筆電

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