快訊

侯、韓同框破局！韓國瑜27日無法到高雄替子弟兵加油

獨／傳台美PDA首批肩射刺針飛彈秘密抵台 國防部低調吐這句

強颱瑪娃對台影響多大？這日「北轉」成關鍵 發布陸警機率出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

接電電公會監事召集人週年 劉揚偉：持續深化頂層交流

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉出席電電公會第26屆第二次會員代表大會。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉出席電電公會第26屆第二次會員代表大會。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（25）日表示，覺得台商海外布局印度最重要，然後是東南亞包括印尼，目前有點像1980年代的中國大陸，當時大家不想過去，等到了1990年代，大家開始過去大陸布局，然後是2000年代，變成台商不過去（大陸）不行了。

電電公會第26屆第二次會員代表大會今天下午舉行，身兼電電公會監事會召集人的劉揚偉，針對電電公會推動全球區域交流，發表以上看法。

針對電電公會做了很多事情，也帶廠商四處去考察，有沒有一些想法？劉揚偉說，電電公會要跟其他國家的公會交流，把兩個國家，透過公會，把產業串起來，例如印度很需要我們廠商過去，但是我們廠商不太敢過去，這是沒有交流好，這個交流讓大家彼此認識，讓大家更加了解與掌握機會，這對我們廠商會有很大幫助。

過去這一年，你覺得電電公會跟其他國家公會之間是否做很多交流？他說，他們（電電公會）非常努力，在公會與公會的層次上，如何把廠商拉起來，兩邊的公會都要拉起來，我們一堆廠商，那邊也一堆廠商，必須彼此互相交流，不是只有高層，接下來要推下面的交流。

至於交流，是哪些地區？他說，印度，我覺得是最重要，一定要布局好，然後是東南亞包括印尼。

針對台商落地的時間點？大家在意當地產業鏈不完整？他說，中國大陸在初期即1980年代，大家（台商）想過去不過去，而且不敢過去，當初有一大堆廠商說，我才不要過去。到了1990年代，廠商開始過去（大陸），到了2000年代是不過去不行了，當初也是大家彼此不認識，覺得我可以在這邊（台灣）活下去，等到那邊（大陸）逐漸起來，才覺得，大家都可以過去了，我再不過去，就來不及了。

台商 東南亞 劉揚偉 鴻海

延伸閱讀

納智捷n⁷第四季開始交車　鴻海：Model C以拿下台灣製造10%市占為目標！

鴻海目標「全台10%、每年2萬輛」 劉揚偉預言：傳統車廠轉整車代工1年內就會發生

鴻海擬推30萬元以下平價電動車？新任策略長關潤：這不困難

劉揚偉：產業能見度保守 拚伺服器、電動車等產品

相關新聞

影／張忠謀揭創辦台積電秘辛 一上市政府就狂賣持股

張忠謀日前出席公開論壇，回憶當初創辦台積電（2330）時點滴。他提到，政府雖是投資角色，但卻十分不甘願，當時只有李國鼎相...

接電電公會監事召集人週年 劉揚偉：持續深化頂層交流

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（25）日表示，覺得台商海外布局印度最重要，然後是東南亞包括印尼，目前有點像1980年代的...

DRAM產業第1季營收季減21.2% 連三季衰退

集邦科技今（25）日發布調查指出，今年第言季DRAM產業營收約96.6億美元，季減21.2%，已連跌三個季度。出貨量方面...

輝能固態電池商用化 有望讓台灣產業實現「彎道超車」

電動車是近年全球最夯的產業，電池可說具有等於「心臟」的地位，目前全球主流雖為鋰離子電池，但固態電池因兼具安全與高能量密度，被視為取代鋰離子電池的下一個關鍵戰場，也讓豐田、松下等日本汽車和化工巨頭，以及中國大陸、南韓、美國等一眾企業爭相投入，惟至今尚未有一家公司能真正實現商用化。

聯發科攜手元太 合攻電子書閱讀器晶片解決方案

聯發科（2454）今日宣布與全球電子紙領導廠商E Ink元太科技強化合作系統晶片開發，並攜手進軍全球電子書閱讀器市場。兩...

電電公會理事長李詩欽：資通業景氣將率先於第3季落底回升

面對台灣出口連續八個月衰退，電電公會理事長李詩欽今(25）日主持電電公會會員代表大會後受訪表示，台灣整體經濟可能要到第4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦