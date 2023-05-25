接電電公會監事召集人週年 劉揚偉：持續深化頂層交流

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（25）日表示，覺得台商海外布局印度最重要，然後是東南亞包括印尼，目前有點像1980年代的中國大陸，當時大家不想過去，等到了1990年代，大家開始過去大陸布局，然後是2000年代，變成台商不過去（大陸）不行了。

電電公會第26屆第二次會員代表大會今天下午舉行，身兼電電公會監事會召集人的劉揚偉，針對電電公會推動全球區域交流，發表以上看法。

針對電電公會做了很多事情，也帶廠商四處去考察，有沒有一些想法？劉揚偉說，電電公會要跟其他國家的公會交流，把兩個國家，透過公會，把產業串起來，例如印度很需要我們廠商過去，但是我們廠商不太敢過去，這是沒有交流好，這個交流讓大家彼此認識，讓大家更加了解與掌握機會，這對我們廠商會有很大幫助。

過去這一年，你覺得電電公會跟其他國家公會之間是否做很多交流？他說，他們（電電公會）非常努力，在公會與公會的層次上，如何把廠商拉起來，兩邊的公會都要拉起來，我們一堆廠商，那邊也一堆廠商，必須彼此互相交流，不是只有高層，接下來要推下面的交流。

至於交流，是哪些地區？他說，印度，我覺得是最重要，一定要布局好，然後是東南亞包括印尼。

針對台商落地的時間點？大家在意當地產業鏈不完整？他說，中國大陸在初期即1980年代，大家（台商）想過去不過去，而且不敢過去，當初有一大堆廠商說，我才不要過去。到了1990年代，廠商開始過去（大陸），到了2000年代是不過去不行了，當初也是大家彼此不認識，覺得我可以在這邊（台灣）活下去，等到那邊（大陸）逐漸起來，才覺得，大家都可以過去了，我再不過去，就來不及了。