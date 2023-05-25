鎖定新能源電動車 工研院搶攻化合物半導體商機

工研院10年前攜手業界共同開發碳化矽SiC與氮化鎵GaN等化合物半導體元件技術，建立自主產業鏈並成立「電力電子系統研發聯盟」，如今已逐步取得成果建立一條龍產業鏈，工研院預估2026年相關產值將超過千億，將被應用於電動車、新能源、AI人工智慧、5G通訊等領域。

工研院表示，新一代化合物半導體因具備高頻、高功率、高轉換效率等優勢，已廣泛應用於電動車、再生能源、智慧電網、工業馬達驅控器所需高能效電力轉換系統，已被視為實現2050淨零碳排戰略武器。

電力電子系統研發聯盟今天由群創光電、士林電機、越創科技、尼克森微電子、博盛半導體、安傑特科技等廠商共同舉行成果發表會，持續建立MIT從元件、模組到次系統一條龍產業鏈，搶攻化合物半導體商機。

工研院指出，電力電子系統研發聯盟攜手業者在4個關鍵技術委員會營運小組展開運作，積極串聯台灣從化合物功率半導體晶片、功率模組、次系統、系統原型產品一條龍產業鏈，加速建構完整生態系，推動電動機車及電輔自行車供應鏈全國產化。

同時透過整合AIoT功能進一步實現功率模組與次系統智慧化與差異化，未來將持續推動關鍵技術自主，協助化合物半導體業者提升技術能力，導入新一代高頻高功率元件、模組系統設計，讓化合物半導體成為台灣下一個護國神山產業。

工研院電光系統所長張世杰表示，4專案小組分為，第一個「工業減碳模組技術平台」，對應工業用龐大電力用量的困境，可整合碳化矽模組驅動獲得解決；第二個「運輸減碳模組技術平台」，聚焦車載變流器（SiC inverter）及充電用，分享功率模組封裝趨勢，帶動本國廠商建構產業完整供應鏈；第三個「功率氮化鎵元件及模組技術平台」，除碳化矽技術外，另針對功率氮化鎵元件與模組化及終端應用展開研究；第四個「車規可靠度測試技術平台」，提供符合國際車規AQG324、AEC-Q101測試規範的可靠度測試服務，協助業者驗證需求。