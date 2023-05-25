微星發表多款全新機殼、一體式水冷 全新散熱架構

全球電競領導品牌微星（2377）今（25）日發表全新MAG CORELIQUID E系列、MAG CORELIQUID M系列一體式水冷，以及MPG GUNGNIR 300R/300P AIRFLOW系列中塔機殼，散熱架構全新進化，不僅在散熱效能上表現優異，身處萬物皆漲的時代，提供玩家更親民的多元選擇。

MSI全新MPG GUNGNIR 300系列是一款中塔型ATX機殼，為了滿足玩家對散熱的強烈需求，在散熱風扇相容擴充性上進行全面優化設計。MPG GUNGNIR 300R內建4顆12公分ARGB風扇，還可加裝8顆12公分風扇*、1顆8公分風扇、2顆6公分風扇。此外，玩家還可向極限挑戰，搭配一體式水冷裝置後，最多可再加裝5顆12公分風扇，讓系統散熱達到極致。

面對越來越巨大的顯示卡，不僅考驗著機殼的相容性，同時，對主機板來說，也是沉重的負擔。MSI除了在主機板上提供PCIE插槽強化設計外，MPG GUNGNIR 300 系列機殼，還搭載了雙向滑軌90度旋轉式支架，此獨家專利設計不僅讓顯示卡在長時間使用下，能獲得緊密、有力的支撐外，在安裝結構上，還特別設置了卡扣式顯卡水平/垂直PCI-E支架便利設計，玩家可依不同顯卡尺寸、造型與出線位置，自由調整與選擇最合適支撐位置，進而也有利於提高主機板的使用壽命。

除此之外，更貼心便利的組裝設計，更有利於玩家隨時換裝擴充。MPG GUNGNIR 300 系列機殼搭載可滑動式硬碟機架，可依電源安裝以及前方水排安裝需求，快速調整位置。以及多項卡扣結構與手轉螺絲設計，讓組裝變的不擾人、更簡便，大幅提升組裝樂趣。

除了MPG GUNGNIR 300R以外，也推出MPG GUNGNIR 300P機殼，不同於MPG GUNGNIR 300R，除了預設的4顆12公分ARGB系統風扇之外，為提供給喜歡安裝直立顯卡的玩家更多可玩性，在直立顯卡與主板之間，預先安裝1顆8公分風扇與2顆6公分風扇以及直立顯卡排線，可以有效協助M.2散熱。可見MPG GUNGNIR 300系列兩款不同導向的設計理念，滿足不同需求的你。