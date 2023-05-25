快訊

他放大絕列15項留在安卓手機的超大優點 狂酸iPhone：「優質果粉不Care」

微星發表多款全新機殼、一體式水冷 全新散熱架構

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
微星發表多款全新機殼、一體式水冷 全新散熱架構。微星／提供
微星發表多款全新機殼、一體式水冷 全新散熱架構。微星／提供

全球電競領導品牌微星（2377）今（25）日發表全新MAG CORELIQUID E系列、MAG CORELIQUID M系列一體式水冷，以及MPG GUNGNIR 300R/300P AIRFLOW系列中塔機殼，散熱架構全新進化，不僅在散熱效能上表現優異，身處萬物皆漲的時代，提供玩家更親民的多元選擇。

MSI全新MPG GUNGNIR 300系列是一款中塔型ATX機殼，為了滿足玩家對散熱的強烈需求，在散熱風扇相容擴充性上進行全面優化設計。MPG GUNGNIR 300R內建4顆12公分ARGB風扇，還可加裝8顆12公分風扇*、1顆8公分風扇、2顆6公分風扇。此外，玩家還可向極限挑戰，搭配一體式水冷裝置後，最多可再加裝5顆12公分風扇，讓系統散熱達到極致。

面對越來越巨大的顯示卡，不僅考驗著機殼的相容性，同時，對主機板來說，也是沉重的負擔。MSI除了在主機板上提供PCIE插槽強化設計外，MPG GUNGNIR 300 系列機殼，還搭載了雙向滑軌90度旋轉式支架，此獨家專利設計不僅讓顯示卡在長時間使用下，能獲得緊密、有力的支撐外，在安裝結構上，還特別設置了卡扣式顯卡水平/垂直PCI-E支架便利設計，玩家可依不同顯卡尺寸、造型與出線位置，自由調整與選擇最合適支撐位置，進而也有利於提高主機板的使用壽命。

除此之外，更貼心便利的組裝設計，更有利於玩家隨時換裝擴充。MPG GUNGNIR 300 系列機殼搭載可滑動式硬碟機架，可依電源安裝以及前方水排安裝需求，快速調整位置。以及多項卡扣結構與手轉螺絲設計，讓組裝變的不擾人、更簡便，大幅提升組裝樂趣。

除了MPG GUNGNIR 300R以外，也推出MPG GUNGNIR 300P機殼，不同於MPG GUNGNIR 300R，除了預設的4顆12公分ARGB系統風扇之外，為提供給喜歡安裝直立顯卡的玩家更多可玩性，在直立顯卡與主板之間，預先安裝1顆8公分風扇與2顆6公分風扇以及直立顯卡排線，可以有效協助M.2散熱。可見MPG GUNGNIR 300系列兩款不同導向的設計理念，滿足不同需求的你。

機殼 顯示卡 電競 微星

延伸閱讀

外媒吐槽RTX4060TI與RX7600差強人意 2023年花萬把塊買顯卡跑不動1440p

建準 三大引擎熱轉

期貨商論壇／技嘉期 利多加持

動力推新品 衝多元應用

相關新聞

英特爾又放話超車台積電…輝達才是半導體霸主 謝金河：6檔AI產業鏈受惠

Intel超車台積電？很難！

夏普大虧拖累鴻海 堺工廠成賠錢貨

根據《財訊》報導，去年夏普買回堺工廠引發外界質疑，果不其然，夏普財報虧損達2608億日圓，關鍵就在堺工廠...

大立光以戰逼單 築起護城河

高階智慧機鏡頭升級的趨勢依舊，但是手機市場需求疲軟，直接壓抑了大立光的營運表現，不過近期對特斯拉祭出專利戰攻擊，意外在車用鏡頭市場掀起話題。

鎖定新能源電動車 工研院搶攻化合物半導體商機

工研院10年前攜手業界共同開發碳化矽SiC與氮化鎵GaN等化合物半導體元件技術，建立自主產業鏈並成立「電力電子系統研發聯...

Computex全面聚焦AI 科技大咖現身電腦展

今年度的台北國際電腦展，將邀請到Nvidia、Qualcomm、NXP、Acer、Supermicro等科技巨擘到場助陣，其中以黃仁勳對高效能運算與AI技術的演說備受關注。

網家「獲利的軌道」剛重返就翻車？老字號電商面臨轉型三大困境

今年2月21日，網路家庭（8044）董事長詹宏志親自帶著新任執行長張瑜珊舉行記者會，宣布去年第4季在張瑜珊積極努力調整下，網路家庭終於扭轉連四季虧損。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦