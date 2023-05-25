佳世達旗下典通搶攻亞太市場 推獨家精準行銷工具

明基佳世達（2352）集團旗下旗下的AI公司DSIGroup（典通）獨家推出ConPer智慧洞察技術，應用在數位廣告投放可成功提高廣告點擊率34%，將進一步導入實體店鋪，在沒有第三方cookie或第一方資料輔助的情況下，可以人工智慧預測超過1,000項入店消費者的消費特性及偏好，即時提供個人化消費預測資訊，協助業者快速掌握商機實現精準行銷，搶攻亞太地區每年700億美元行銷科技市場商機。

DSIGroup參加明基佳世達集團Computex Smart+展區，於5月30日至6月2日在台北南港展覽館1館4樓展示「影像識別智慧洞察解決方案」，合力打造更智慧、更永續的未來。(攤位編號M0619a)

DSIGroup總經理楊雅惠表示，過去企業非常倚賴第三方cookie來對焦消費者偏好，但基於個人隱私保護的目的，Google宣布第三方cookie將於2024年退場，加上大部分企業沒有第一方大數據輔助的情況下，精準行銷頓失線索，企業要針對個別消費者提供個人化產品或服務變得極為困難。

楊雅惠指出，DSIGroup的ConPer智慧洞察解決方案，就算沒有cookie或顧客資料庫的輔助，也能像50年柑仔店的老闆娘一樣，對每一位顧客的喜好如數家珍，是實體店邁向精準行銷的重要工具。此外，在永續發展蔚為風潮的今日，ConPer亦能協助企業以最少的資訊預測消費者個人偏好，避免過多個人資訊的蒐集，在追求經濟成長的同時也達到對消費者隱私保護的目的。

ConPer包含適用於線上及線下不同銷售場景的解決方案，分為「人機互動」、「大數據」、「影像識別」等三大智慧方案，此次展出的ConPer影像識別智慧方案適合線下實體店鋪使用，能透過影像洞察超過1,000項消費者特徵及消費行為，例如：消費理念、促銷方案偏好、溝通方式、性格態度(理性或感性、嘗鮮或保守、小眾或流行)等，即時提供個人化消費預測資訊，讓實體通路銷售人員比顧客更了解顧客，就算是第一次見面也不怕！

楊雅惠分析，相較於電商，實體通路較難蒐集充足的顧客資訊，尤其面對第一次踏進店面的顧客，銷售現場的精準行銷很難實現。ConPer在顧客進入店面的第一瞬間透過影像即時定位該消費者的消費典型，預測個人消費偏好及特徵，標示誰是特定商品的TA（目標客群），提供銷售人員最有效的精準銷售策略及話術，不需要事前蒐集顧客資訊即能大幅提高現場銷售成功的機會！

為能將技術廣泛應用在不同產業及國家，ConPer智慧洞察技術在12個國際城市、針對10大品類進行超過13萬人次的消費者驗證，適用於台灣與東南亞國家，可應用的品類(產業)包含：一般消費品、奢侈品、教育學習、餐飲、保險、電商、休閒娛樂、運動、食品、零售通路等。DSIGroup亦與知名媒體關鍵評論網集團艾迪英特(Ad2iciton)合作，將ConPer的核心技術應用於廣告投放情境，發現使用ConPer AI技術可以成功提高廣告點擊率34%。