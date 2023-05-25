板卡推升 華擎今年營收優於去年 伺服器第4季發酵

華擎（3515）今（25）日舉行股東會，總經理許隆倫表示，今年下半年主機板與顯示卡出貨量將會回升，帶動今年整體營收優於去年，至於伺服器需求第4季回升，毛利率下半年優於上半年，全年將透過調整產品組合來提升毛利率。

針對主機板展望，他說，今年的出貨量還是成長，平均單價（ASP）持平，去年歐洲市場消失很快，今年下半年需求陸續回來，尤其歐美市場第三、第四季會好一點，亞太市場又不會太差，至於如何提升毛利率？他說，透過產品組合，量一定會增加，希望下半年把毛利率陸續拉上來。

顯示卡方面，他說，第二季是傳統淡季，超微（AMD）的顯示卡逐步起來，第三、第四季會上來，去年顯示卡毛利率是負的，因為庫存跌價損失，今年絕對是正的，今年顯示卡的價與量都比去年好，因為我們去年顯示卡是跌價損失，今年是正的，至於出貨量，第三季、第四季都不錯。

伺服器方面，他說，ChatGPT爆紅，客戶開始進入，上半年比較辛苦，下半年會好一點，因為伺服器訂單遞延半年到一年，今年第4季到明年第1季需求就會上來，因為客戶庫存消化，訂單只是延後，案子並沒有取消，需要時間消化庫存，伺服器從今年底到明年將會發酵，明年會是非常不錯。