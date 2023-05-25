快訊

他放大絕列15項留在安卓手機的超大優點 狂酸iPhone：「優質果粉不Care」

板卡推升 華擎今年營收優於去年 伺服器第4季發酵

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
華擎總經理許隆倫。記者蕭君暉／攝影
華擎總經理許隆倫。記者蕭君暉／攝影

華擎（3515）今（25）日舉行股東會，總經理許隆倫表示，今年下半年主機板與顯示卡出貨量將會回升，帶動今年整體營收優於去年，至於伺服器需求第4季回升，毛利率下半年優於上半年，全年將透過調整產品組合來提升毛利率。

針對主機板展望，他說，今年的出貨量還是成長，平均單價（ASP）持平，去年歐洲市場消失很快，今年下半年需求陸續回來，尤其歐美市場第三、第四季會好一點，亞太市場又不會太差，至於如何提升毛利率？他說，透過產品組合，量一定會增加，希望下半年把毛利率陸續拉上來。

顯示卡方面，他說，第二季是傳統淡季，超微（AMD）的顯示卡逐步起來，第三、第四季會上來，去年顯示卡毛利率是負的，因為庫存跌價損失，今年絕對是正的，今年顯示卡的價與量都比去年好，因為我們去年顯示卡是跌價損失，今年是正的，至於出貨量，第三季、第四季都不錯。

伺服器方面，他說，ChatGPT爆紅，客戶開始進入，上半年比較辛苦，下半年會好一點，因為伺服器訂單遞延半年到一年，今年第4季到明年第1季需求就會上來，因為客戶庫存消化，訂單只是延後，案子並沒有取消，需要時間消化庫存，伺服器從今年底到明年將會發酵，明年會是非常不錯。

顯示卡 毛利率 伺服器

延伸閱讀

映泰 上月每股虧0.03元

技嘉、神基 認購來電

台北電腦展 板卡、網通廠競秀新品

中職／讓「天天垣」休一下 悍將拉上李子強、陳真

相關新聞

集邦：DRAM產業連三季衰退 三大原廠均已啟動減產

據TrendForce研究顯示，今年第1季DRAM產業營收約96.6億美元，季減21.2%，已續跌三個季度。出貨量方面僅...

夏普大虧拖累鴻海 堺工廠成賠錢貨

根據《財訊》報導，去年夏普買回堺工廠引發外界質疑，果不其然，夏普財報虧損達2608億日圓，關鍵就在堺工廠...

鎖定新能源電動車 工研院搶攻化合物半導體商機

工研院10年前攜手業界共同開發碳化矽SiC與氮化鎵GaN等化合物半導體元件技術，建立自主產業鏈並成立「電力電子系統研發聯...

大立光以戰逼單 築起護城河

高階智慧機鏡頭升級的趨勢依舊，但是手機市場需求疲軟，直接壓抑了大立光的營運表現，不過近期對特斯拉祭出專利戰攻擊，意外在車用鏡頭市場掀起話題。

Computex全面聚焦AI 科技大咖現身電腦展

今年度的台北國際電腦展，將邀請到Nvidia、Qualcomm、NXP、Acer、Supermicro等科技巨擘到場助陣，其中以黃仁勳對高效能運算與AI技術的演說備受關注。

網家「獲利的軌道」剛重返就翻車？老字號電商面臨轉型三大困境

今年2月21日，網路家庭（8044）董事長詹宏志親自帶著新任執行長張瑜珊舉行記者會，宣布去年第4季在張瑜珊積極努力調整下，網路家庭終於扭轉連四季虧損。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦