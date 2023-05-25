伊雲谷再獲國際認可 成全台首家 AWS MSSP 認證廠商
數位轉型服務商伊雲谷（6689）日前通過 Amazon Web Services MSSP （AWS Managed Security Service Provider）資安能力認證，為全台首家獲得該指標性資安認證的資訊服務商，目前全球超過 7000家的 AWS 合作夥伴，僅 24 家合作夥伴通過該認證。伊雲谷繼去(2022)年成為國際權威組織雲端安全聯盟（Cloud Security Alliance）首家專注雲端服務的台灣會員後，雲端資安能力再次受到國際肯定。
伊雲谷雲端託管能力深獲各界肯定，自 2016 年起，年年通過 AWS MSP 認證，並連續五年獲國際科技調查機構 ChannelE2E 選入「全球雲端託管服務商 250 強名單（MSP 250: Public Cloud Managed Services Providers）」，並五度蟬連台灣第一。奠基在雲端託管的經驗及專業能力上，伊雲谷持續強化雲端資安服務。
MSSP（Managed Security Service Provider）認證為 AWS 檢驗夥伴資安專業及技術的重要依據，認證範圍包含漏洞管理、監控 AWS 服務組態、安全最佳實務、受管偵測和回應（MDR），以及受管 Web 應用程式防火牆（WAF）服務。此次獲得 AWS MSSP 認證，代表伊雲谷在資安專業上的全面防護能力受國際大廠肯定。
伊雲谷雲端事業單位總經理林儀表示：「面對資安威脅無國界，伊雲谷除持續強化與國際大廠的合作，並積極參與國際資安社群，以求技術與國際接軌。面對雲端資安的複雜性及台灣雲端資人才稀缺，伊雲谷以顧問式雲端託管服務，協助企業客戶守護上雲後的安全，提升數位韌性。」
伊雲谷網路資訊安全部總監賴厚昌指出，AWS MSSP 認證考驗雲端服務商對資安領域的廣度與深度，除雲端專業知識與技術外，同時要具備資安專業知識與資安處理經驗，扮演企業的資安顧問及資安問題解決者，真正協助企業客戶解決雲端資安威脅。
通過 AWS MSSP 能力認證後，伊雲谷可為客戶提供 7 X 24 小時，全年 365 天的雲端資安托管服務（Managed Security Services），伊雲谷具備多年協助企業數位轉型的經驗，奠基在豐富的雲端資安經驗，透過顧問式服務了解客戶需求，並搭配專業技術團隊提供客戶解方，滴水不露打造企業雲上資安防護網，讓企業無後顧之憂專注於本業創新。
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