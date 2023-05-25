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對人工智慧看法？童子賢：AI已經成為最熱門話題 台灣很有機會

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
和碩董事長童子賢。 聯合報系資料照片／記者吳康瑋攝影
和碩董事長童子賢。 聯合報系資料照片／記者吳康瑋攝影

針對人工智慧（AI）的看法？和碩（4938）董事長童子賢今（25）日表示，AI這個趨勢現在已經成為目前最熱門的話題，從最近生成式AI的表現，又一次看到科技可以改變人的工作型態、人的生活型態，會提高效率，會帶給大家不同的視野。

他說，可是AI要運作，背後需要很強的運算，尤其目前AI走向使用的是半導體偏微分的運算方式，這個運算方式與繪圖晶片的運算方式非常接近，繪圖晶片廠商因為生成式AI需求，需要大量運算能力，而讓繪圖晶片相關廠商變得非常熱門，構想非常好，你拋一個數據上去，可以幫你做文章、畫圖，這需要很龐大的資料運算量，運算工作剛好可以交給輝達（Nvidia）來做，所以大家因為生成式AI蓬勃發展，繪圖晶片廠商會忙不完。

和碩是否布局AI？他說，台灣廠商尤其OEM/ODM會帶動的項目也不少，台廠大部分做的是模組的電路板，最後做到整機，做電路板需要晶片，不管是台積電（2330）或是相關IC設計廠，也很有機會，Nvidia是領導廠商，設計完下單給台積電。

組裝廠是否有AI的機會？他說，我們在手機、電腦上滑動，想要畫圖寫文章、查詢資料，指令發出去透過網路跑到雲端，雲端背後是伺服器，這一切有賴伺服器，而全球伺服器主要生產都是台灣，生成式AI或是元宇宙，這些新科技發展都非常好，要順利運作，必須從晶片到伺服器，都要很強的結構才跑得動，中間這條線，5G與6G也很重要，各個環節從晶片伺服器到電信端都很努力，努力也帶來很大商機，就算景氣低迷，新科技的發展運用，還是可以帶來很多新的機會。

晶片 伺服器 台積電

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