研華啟動企業傳承 二代劉蔚廷進入董事會
研華股份有限公司今（25）日在內湖總部舉行2023年股東常會，完成董事全面改選，第15屆董事會總席次由原本的七席增加為九席（含獨立董事三席），新任董事包含前資誠會計事務所所長張明輝、台大名譽教授李吉仁、創辦人家族二代劉蔚廷。
研華董事會嶄新隊形同步強化策略發展與公司治理，為下階段企業傳承及轉型奠基。
當選名單中董事共六席，包含：劉克振、研華文教基金會代表人何春盛、科辰投資（股）公司代表人劉蔚志、研本投資（股）公司代表人劉蔚廷、陳弘澤、李吉仁；獨立董事共計三席，由劉文正、林嬋娟及張明輝出任。
股東會由董事長劉克振主持。會中除承認2022年度財務報表及完成董事全面改選外，並通過盈餘分配案，合計每股配發11元（含：現金股利10元及股票股利1元），維持高配發政策將經營成果與股東共享。同時著眼於企業留才及長期永續發展，研華於股東會中並通過員工認股權憑證案，以強化核心人才與企業營運績效的連結，提升核心競爭優勢，迎向下階段的成長。
股東會中由綜合經營管理總經理陳清熙向與會股東報告2022年營運成果，研華2022年合併營收達新台幣687.45億元，較2021年成長17%，營業毛利為261.13億元（毛利率38%），合併稅後淨利為107.57億元（年增30%），全年每股稅後盈餘（EPS）達13.85元，研華2022年營收、獲利、股利三創歷史新高紀錄。
股東常會同時決議通過盈餘分派案，合計每股配發11元，總配發率近八成。
劉克振於會中表示，研華成立迄今已邁入40周年，營收規模突破23億美元、市值近百億美元，公司秉持永續經營的精神，朝百年長青企業努力。
研華已正式啟動下階段轉型，經營傳承方面以「專業經理人體制」為基調，內部則進行HCM（Human Capital Management人力資本管理）系統導入，強化全球引才、育才及留才機制，並搭配員工認股權憑證計畫，提升企業核心競爭力，打造永續正向的經營循環，穩健成長。
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