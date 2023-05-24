重回「微利時代」？16家封測廠商業績匯總 產能過剩、需求持續疲軟

集微網報導，在全球經濟陷入危機的情況下，智慧型手機、PC等終端市場需求持續疲軟，導致半導體庫存調整周期一再拉長。業內期待的今年Q1或是Q2市場觸底回升並未到來，只能寄希望於下半年市場會變好。

封測行業同樣如此，集微網從業內了解到，雖然消費電子去庫存階段已經過去，但需求並未看到明顯好轉的跡象，封測行業市場競爭非常激烈，較多中小企業仍在持續虧本運營的狀態。

業績普遍下滑 毛利率落至谷底

集微網曾預測，2022年在整體半導體封測行業市場需求出現疲軟時，訂單進一步向一線廠商集中，各大廠商業績或將呈現出兩極分化的情況。

事實正是如此，集微網統計了16家封測廠商的情況發現，在通訊終端、消費電子及PC等需求出現嚴重衰退的情況下，2022年封測廠商業績確實處於兩極分化的狀態。

一方面，由於低端產能過剩，市場已經進入殺價搶訂單的階段，包括氣派科技、電通微電、三聯盛在內主打傳統封裝的封測廠商紛紛陷入虧損。

另一方面，通過綁定優質行業頭部客戶，承接汽車、高性能計算、新能源等市場需求，以日月光、長電科技、通富微電為代表的封測行業龍頭廠商仍維持營收增長趨勢。

值得注意的是，2023年Q1，市場需求仍未復甦，各大廠商業績情況更是不容樂觀。集微網統計了13家封測廠商Q1業績情況發現（華宇電子、電通微電、三聯盛未披露Q1業績）：在營收方面，除通富微電、滙成股份、藍箭電子及華嶺股份外，包括日月光、華天科技在內的9家封測廠商均出現營收下滑，佔比約69%。

在淨利潤方面，除藍箭電子、華嶺股份淨利潤同比增長以外，其餘11家封測廠商淨利潤均出現大幅下滑，佔比約85%，其中華天科技、氣派科技等廠商出現虧損。

在毛利率方面，專注測試業務的偉測科技、利敭晶片、華嶺股份仍維持35%以上的毛利率，專注顯示驅動晶片封測業務的頎中科技、滙成股份毛利率也高於20%，但從一線廠商來看，華天科技、通富微電的毛利率已降至個位數，日月光、長電科技毛利率也不及15%，比2019上半年的半導體行業景氣谷底時期更差，封測代工行業似乎已經重回「微利時代」。

究其原因，上述廠商紛紛表示，終端市場產品需求下降，集成電路行業景氣下滑，訂單不飽滿，產能利用率不足。

財測目標較為悲觀 寄希望下半年需求復甦

面對需求低迷的市場現狀，各大封測廠商設定的2023年的財測目標，基本趨於保守。

近期，全球半導體封測龍頭廠商日月光在Q1法說會上，正式下修2023年半導體封測事業展望，原本預估全年度封測業務持平或個位數百分比衰退（0~9%），修正為全年封測業務約下滑約高個位數到低十位數百分比（7%~15%）區間。

「受到大環境因素影響，客戶需求復甦速度低於預期，第二季營收表現平緩，其中ATM事業營運狀況較先前預估疲軟，惟在新品帶動下，第三季有望反彈。」日月光表示，公司封測稼動率第1季約僅六成，第2季估計與第1季不相上下，但後續預期第3季以後漸漸回到正軌，力拼下半年稼動率回升到八成。

封測廠商力成董事長蔡篤恭也在法說會上表示，這波庫存調整時間較原預期來得久，目前公司仍然維持第二季營運比第一季好的看法，惟因庫存調整時間延長，對第三季保守看待，預期要到第三季底到第四季左右，才能看到整個產業明顯的復甦。

大陸半導體封測龍頭廠商方面，長電科技並未如同往常一樣設定2023年營收目標。

通富微電和華天科技則相對較為樂觀，通富微電將2023年公司營收目標設定為248億元，較2022年增長15.73%，雖然預計營收仍將持續增長，但增幅較2022年的35.52%回落明顯。作為2022年已經出現營收下滑的華天科技，將2023年度公司生產經營目標為全年實現營業收入135億元，預期同比增長13.44%。

值得一提的是，當前封測廠商不僅面臨著市場需求低迷的壓力，還需應對新增產能持續湧向市場的壓力。

據了解，由於前幾年行業景氣較高，全球半導體封測廠商紛紛宣布大幅擴產，截至目前，上述擴產產能仍在持續釋放當中。與此同時，越來越多的Fabless廠商或產業鏈其他環節廠商開始涉足封測領域，僅A股市場上就有超過30家國內半導體企業宣布，在原有的Fabless模式上自建封測生產線，或是建設測試生產線。

對此，氣派科技董事長梁大鍾就在2022年度股東大會上表示，伴隨著市場庫存量的減少，下半年行業景氣將持續向好，但要消化超額投資的產能，還需要一定時間。所以對於封測企業來說，市場真正的好轉會在明後年，目前應該是處於逐年好轉的過程中。

另一家國內封測相關廠商也坦言，業內預期在今年第三季度市場需求能好轉，公司也希望能好轉，但從公司目前的訂單情況來看，並未看到產業復甦跡象，公司無法對市場情況做出預測。