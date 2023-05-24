宇瞻搶先推矮版工業級DDR5 COMPUTEX首度曝光

全球工控記憶體領導品牌、宇瞻（8271）引領業界，今（24）日正式推出首款DDR5 VLP UDIMM工業級記憶體模組，結合矮版尺寸、大容量、低功耗和高效能等特點，為空間有限的應用提供卓越的解決方案。

宇瞻表示，DDR5 VLP UDIMM工業級記憶體模組提供16GB和32GB兩種容量選擇，並分別有DDR5 VLP UDIMM和DDR5 VLP ECC UDIMM兩個系列，以滿足不同應用場景下的記憶體需求。

宇瞻進一步說，這兩款記憶體模組支援高達5600MT/s的傳輸速度，擁有更高的頻寬，不僅為客戶提供卓越的運算體驗，且在採用VLP （Very Low Profile）矮版尺寸設計之下，模組高度僅為18.75mm，在節省空間又兼具改善系統散熱效果，實現了節省能源。

宇瞻強調，除現有的DDR5 VLP UDIMM和DDR5 VLP ECC UDIMM產品之外，公司預計在今年下半年推出DDR5 VLP RDIMM產品，該產品支援On-die ECC與Side-band ECC雙重糾錯機制，能自動校正記憶體中的資料錯誤，提升記憶體的資料容錯能力，這對於處理AI語言模型、文本生成圖像應用的巨量資料傳輸至關重要，確保資料傳輸過程提供端對端完整保護應用。