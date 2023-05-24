AMD攜手華碩、戴爾 搶 Chromebook 應用市場
晶片大廠AMD於24日宣布推出全新Ryzen與Athlon 7020 C系列處理器，搶攻Chromebook應用市場。華碩（2357）與戴爾等OEM合作夥伴將於本季起推出搭載Ryzen與Athlon 7020 C系列處理器的Chromebook系統。
AMD表示，採用6奈米製程技術打造的Ryzen與Athlon 7020 C系列處理器，有出色的功耗效率，續航力強，讓Chromebook使用者能夠隨時隨地上網、工作與學習。
AMD全球副總裁暨客戶端OEM總經理Jason Banta指出，Ryzen 7020 C系列處理器持續重新定義Chromebook的日常應用效能。不論是使用學習應用程式的學生，或需精簡運算解決方案與生產力的專業人士，都能藉由無縫體驗享有產品效能與卓越的電池續航力。
Ryzen 3 7320C處理器在各項測試工作負載中，相較搭載前一代主流Ryzen處理器的Chromebook提供高達1.6倍的平均效能提升。同時，AMD提到，Athlon Silver 7120C處理器相較採用ARM架構的裝置，提供1.8倍的平均效能提升。
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