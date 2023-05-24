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二手iPhone加速滲透新興市場 侵蝕安卓手機增長空間

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研究機構TrendForce日前發布二手智慧型手機市場研究，指出蘋果已成為最大贏家。(路透)
研究機構TrendForce日前發布二手智慧型手機市場研究，指出蘋果已成為最大贏家。(路透)

集微網消息，研究機構TrendForce日前發布二手智慧型手機市場研究，指出蘋果已成為最大贏家。

該機構認為，疫情衝擊、消費者換機周期拉長、加上二手機市占持續擴大，導致智慧型手機產量增長面臨「天花板」，至今仍難恢復疫情前水平。

該機構研究顯示，2022年二手機市場規模為1.67億部，整體市占約11%，銷售最大出海口仍以中國為主，歐洲居次，而新興印度市場近年發展快速，預估2026年印度二手機銷售有機會追平中國。品牌方面，2022年以蘋果手機銷售佔比45-50%為最高，三星則以25-30%的占有率位居第二名。

該機構分析，二手機市場近年崛起最主要是來自新興國家需求支撐，由於二手機市場獲利佳，近幾年也吸引更多電商加入經營。

二手機流通規模不斷擴大，也對智慧型手機產業鏈帶來產能過剩之憂，該機構展望稱，當前智慧型手機的關鍵零組件如AP、記憶體、鏡頭、螢幕已性能過剩，並將增強智慧型手機循環經濟，讓二手機市場版圖持續擴大，從而進一步加劇對新機產業鏈的擠壓。

疫情 電商 三星

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