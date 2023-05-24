宇瞻搶先推矮版工業級DDR5 COMPUTEX首度曝光

全球工控記憶體領導品牌廠宇瞻(8271)今日宣布，領先業界推出首款DDR5 VLP UDIMM工業級記憶體模組，結合矮版尺寸、大容量、低功耗和高效能等特點，為空間有限的應用提供卓越的解決方案。這項創新產品專為空間受限的高密度伺服器、網通、電信和嵌入式系統等應用設計，將於COMPUTEX 2023期間在南港雅悅會館3F翡儷廳首度展出。

宇瞻表示，該公司的DDR5 VLP UDIMM工業級記憶體模組提供16GB和32GB兩種容量選擇，並分別有DDR5 VLP UDIMM和DDR5 VLP ECC UDIMM兩個系列，以滿足不同應用場景下的記憶體需求。

宇瞻強調，這兩款記憶體模組支援高達5600MT/s的傳輸速度，擁有更高的頻寬，為客戶提供卓越的運算體驗。這款模組採用VLP ( Very Low Profile )矮版尺寸設計，模組高度僅為18.75mm，這一設計不僅節省了寶貴的空間，同時改善了系統散熱效果，實現了節省能源。同時，這種設計極大地提升系統設計的靈活性，並且有效降低系統的空間占用和功耗。

宇瞻表示，除現有的DDR5 VLP UDIMM和DDR5 VLP ECC UDIMM產品之外，預計於今年下半年推出DDR5 VLP RDIMM產品，該產品支援On-die ECC與Side-band ECC雙重糾錯機制，能自動校正記憶體中的資料錯誤，提升記憶體的資料容錯能力，這對於處理AI語言模型、文本生成圖像應用的巨量資料傳輸至關重要，確保資料傳輸過程提供端對端完整保護應用。以滿足邊緣運算、數據中心和人工智慧等市場中各種應用的全面需求。宇瞻科技擁有業界最完整的VLP工業級記憶體產品線，為客戶提供更高效、可靠和卓越的記憶體解決方案，同時推動整個工業級記憶體市場的持續發展。