蘋果攜博通合作 分析師看自研5G晶片2025年開始採用
蘋果在美國時間23日宣布攜手博通（Broadcom）合作並簽署數十億美元合約，依據新聞稿雙方合作在5G射頻領域包含FBAR濾波器且將在美國製造，引發討論。另外就蘋果和博通合作議題，TrendForce分析師喬安今（24）日提到，預期雙方合作將能搭配蘋果2025年採用自研5G modem晶片。
依據新聞稿，蘋果還透露，博通設於美國科羅拉多州Fort Collins的FBAR濾波器製造中心，目前有超過1,100個工作崗位，是由蘋果所支援的。
就蘋果布局5G發展，TrendForce分析師喬安今日表示，蘋果原採用高通（Qualcomm）5G modem-RF module，在蘋果開始積極自研modem後，隨其搭配的RF transceiver將與長期以來的合作夥伴Broadcom合作開發，以搭配Apple自研5G modem，目前預計自2025年開始採用。
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