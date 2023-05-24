快訊

正新輪胎創辦人被盜墓 前司機挖骨灰勒贖6000萬遭判刑

千頃光電插旗後山 鳳林人憂砍掉森林…動物也回不來了

蔣經國文膽張祖詒105歲辭世 出版兩部小說兩度打破紀錄

蘋果攜博通合作 分析師看自研5G晶片2025年開始採用

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

蘋果在美國時間23日宣布攜手博通（Broadcom）合作並簽署數十億美元合約，依據新聞稿雙方合作在5G射頻領域包含FBAR濾波器且將在美國製造，引發討論。另外就蘋果和博通合作議題，TrendForce分析師喬安今（24）日提到，預期雙方合作將能搭配蘋果2025年採用自研5G modem晶片。

依據新聞稿，蘋果還透露，博通設於美國科羅拉多州Fort Collins的FBAR濾波器製造中心，目前有超過1,100個工作崗位，是由蘋果所支援的。

就蘋果布局5G發展，TrendForce分析師喬安今日表示，蘋果原採用高通（Qualcomm）5G modem-RF module，在蘋果開始積極自研modem後，隨其搭配的RF transceiver將與長期以來的合作夥伴Broadcom合作開發，以搭配Apple自研5G modem，目前預計自2025年開始採用。

蘋果 5G 博通

延伸閱讀

蘋果與博通簽訂數十億美元協議 在美國開發5G射頻組件

黃仁勳：華府遏制陸晶片製造能力 輝達「雙手被反綁」

歐盟向最高法院提上訴 要向蘋果追稅4300餘億元

高盛看蘋果MR頭盔供應鏈 點名「這6家」台廠受惠

相關新聞

宇瞻搶先推矮版工業級DDR5 COMPUTEX首度曝光

全球工控記憶體領導品牌廠宇瞻(8271)今日宣布，領先業界推出首款DDR5 VLP UDIMM工業級記憶體模組，結合矮版...

售價更親民！市場焦點轉向折疊手機 出貨估年增逾五成

全球經濟環境低迷持續影響智慧型手機市場需求，今年市場規模預估將低於12億支，同時，新機軟硬體規格更新進入飽和，故市場將關...

工業電腦廠重兵集結COMPUTEX 秀AI、充電樁、碳管理ESG技術

不讓半導體、PC品牌廠專美於前，工業電腦（IPC）廠重兵聚集台北國際電腦展（COMPUTEX 2023）包含廣積（805...

報告：去年全球半導體封裝材料市場達261億美元

集微網消息，國際半導體產業協會5月23日發佈最新《全球半導體封裝材料展望報告》。報告稱，受新型電子創新需求強勁的推動，到2027年，全球半導體封裝材料市場預計將達到298億美元，復合年增長率(CAGR)為2.7%，較2022年的261億美元收入有所增長。

蘋果攜博通合作 分析師看自研5G晶片2025年開始採用

蘋果在美國時間23日宣布攜手博通（Broadcom）合作並簽署數十億美元合約，依據新聞稿雙方合作在5G射頻領域包含FBA...

台積電：若在德國成功建廠 將製造28nm 芯片

集微網消息，據路透社報道，台積電業務開發資深副總經理張曉強於5月23日告訴記者，台積電赴德國建廠計劃的協商仍在進行中，最快將在8月做出決定。他沒有透露德國當地政府可能給予的補貼，或者建廠成本等信息，不過表示，「如果我們真的在德雷斯頓建造一座工廠，我認為我們很可能會生產28nm製程的MCU芯片。」這種芯片可以廣泛應用於汽車等設備上，是一種成熟的芯片類型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦