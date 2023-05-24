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十銓與InnoGrit聯手 打造GEN5極速SSD

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
十銓與InnoGrit強強聯手，推出GEN5極速極速14,000MB/s的SSD。圖/十銓提供
十銓與InnoGrit強強聯手，推出GEN5極速極速14,000MB/s的SSD。圖/十銓提供

十銓（4967）今日宣布旗下電競品牌T-FORCE Z54A SSD系列，領先業界開發具有卓越性能的新世代PCIe Gen5固態硬碟（ SSD），其讀取和寫入速度高達14,000/11,000MB/s。十銓並獨家與全球領先的儲存控制器技術提供商InnoGrit公司合作，針對高性能電腦、工作站、數據中心、伺服器、高效遊戲主機以及影音創作和編輯等領域，打造出極速的PCIe SSD產品。

十銓T-FORCE的M.2 SSD散熱解決方案，針對Gen5 PCIe SSD極速高熱開發專屬散熱器，搭配獲得台灣發明專利的循環式液態水冷散熱系統（台灣發明專利：I778726），專為高階電腦使用者族群，帶來解決PCIe M.2 SSD運作高熱，導致降速的問題。

十銓表示，與InnoGrit的技術合作，採用12奈米製程的PCIe IG5666控制器。這款控制器具有高性能、高可靠性、高穩定性和低延時等特點，支持市場上各種主流NAND，支援的NAND速率可高達2400MT/s。InnoGrit IG5666控制器搭載了InnoGrit自家研發的容錯率領先同類產品的糾錯碼技術，有效延長NAND的壽命。同時，該控制器還具備低功耗模式的主控解碼器，可自動切換至高性能模式以提高產品的生命周期和數據保持時間。

SSD 控制器 十銓

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