台積電：若在德國成功建廠 將製造28nm 芯片

集微網消息，據路透社報道，台積電業務開發資深副總經理張曉強於5月23日告訴記者，台積電赴德國建廠計劃的協商仍在進行中，最快將在8月做出決定。他沒有透露德國當地政府可能給予的補貼，或者建廠成本等信息，不過表示，「如果我們真的在德雷斯頓建造一座工廠，我認為我們很可能會生產28nm製程的MCU芯片。」這種芯片可以廣泛應用於汽車等設備上，是一種成熟的芯片類型。

張曉強還表示：「我不想在此事上涉及政治，但我認為，有必要為我們的客戶提供多樣的供應方式。」他補充道，考慮到客戶群，歐洲是一個十分重要的市場，「到目前為止，談判已取得了很多良好進展，我們得到了地方政府和歐盟的大力支持，但我們還需要經歷內部審查和批准程序。」

台積電發言人也表示，盡管該公司通常100%依靠自家的晶圓工廠，但有可能和歐洲的公司進行合作。據此前彭博社消息，台積電在與合作夥伴進行談判，擬曏德國德雷斯頓新工廠投資100億歐元。