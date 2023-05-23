AI時代來臨 人工智慧相關工作機會數年增二成

在AI時代，人設、內容哪個重要呢？1111人力銀行公關總監陳尹柔今（23）日表示，內容就像產品，人設就代表品牌，掛上知名品牌的產品，比較容易獲得普羅大眾的支持度與信任感，許多關鍵意見領袖(KOL)，本身就具有個人魅力跟特質，透過ChatGPT的運用，確實可以增加發言的廣度，但是如果沒有自己的思想，即便ChatGPT幫忙蒐集資料，但尚未經過自己的深化咀嚼，依舊是無法抓住眾人目光。

根據1111人力銀行資料庫發現，目前工作機會數達67.4萬筆，AI人工智慧相關工作機會數飆升至近6000筆，相較去年明顯成長20%。

陳尹柔分析隨著科技快速發展，科技業的生態結構瞬息萬變，近期異軍突起的AI帶動未來4種新興技能的成長需求快速成長，分別為人工智慧／機器學習（AI／ML）、雲端運算、產品管理和社群媒體，預期未來擁有這些技能的人才將有機會獲得更高的薪資，求職者必須與時俱進強化使用數位化工具的能力，將AI視為提升工作效能的輔助工具，才能在未來AI的時代保有職場競爭力。

因應這股數位浪潮，1111人力銀行特別成立「生成式AI創新學院」，邀請超過30位產官學界的專家，開辦ChatGPT免費線上課程，從各個角度提供專業的實務觀點，展現ChatGPT在不同領域的商務應用層面，生成式AI正在改變職場與商業環境，同時還與科技島網站合作，將持續舉辦相關的講座和活動，提供更完善的職涯學習資源，讓求職者與企業掌握最全面的科技趨勢。

陳尹柔建議，求職者想抓住這波數位浪潮，可利用免費的社群媒體內容獲取最新科技動態，了解如何正確使用新興AI工具，將ChatGPT當成提高個人工作效率的私人秘書，進而提升自己的職場競爭力。1111人力銀行近期也同樣關注ChatGPT，提供眾多線上免費課程( https://www.1111gpt.com.tw/ )，5月24日將由曾經擔任Yahoo奇摩總編輯和Yahoo Inc全球新聞產品總監的李怡志老師登場，親自傳授視覺創造力，用一張圖表或投影片，精準有效傳遞訊息，只要登入1111會員即可免費報名上課，歡迎有心學習ChatGPT的求職者即刻加入，拓展職場續航力。