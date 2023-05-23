快訊

國泰航空歧視風波 舉報者親述交涉經過：要求後艙3空姐公開道歉

遭爆「喇舌酒店妹」 賀軍翔沉寂3天發聲了

「瑪娃」最快入夜就轉強颱 對台有影響？這天將是關鍵

AI時代來臨 人工智慧相關工作機會數年增二成

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

在AI時代，人設、內容哪個重要呢？1111人力銀行公關總監陳尹柔今（23）日表示，內容就像產品，人設就代表品牌，掛上知名品牌的產品，比較容易獲得普羅大眾的支持度與信任感，許多關鍵意見領袖(KOL)，本身就具有個人魅力跟特質，透過ChatGPT的運用，確實可以增加發言的廣度，但是如果沒有自己的思想，即便ChatGPT幫忙蒐集資料，但尚未經過自己的深化咀嚼，依舊是無法抓住眾人目光。

根據1111人力銀行資料庫發現，目前工作機會數達67.4萬筆，AI人工智慧相關工作機會數飆升至近6000筆，相較去年明顯成長20%。

陳尹柔分析隨著科技快速發展，科技業的生態結構瞬息萬變，近期異軍突起的AI帶動未來4種新興技能的成長需求快速成長，分別為人工智慧／機器學習（AI／ML）、雲端運算、產品管理和社群媒體，預期未來擁有這些技能的人才將有機會獲得更高的薪資，求職者必須與時俱進強化使用數位化工具的能力，將AI視為提升工作效能的輔助工具，才能在未來AI的時代保有職場競爭力。

因應這股數位浪潮，1111人力銀行特別成立「生成式AI創新學院」，邀請超過30位產官學界的專家，開辦ChatGPT免費線上課程，從各個角度提供專業的實務觀點，展現ChatGPT在不同領域的商務應用層面，生成式AI正在改變職場與商業環境，同時還與科技島網站合作，將持續舉辦相關的講座和活動，提供更完善的職涯學習資源，讓求職者與企業掌握最全面的科技趨勢。

陳尹柔建議，求職者想抓住這波數位浪潮，可利用免費的社群媒體內容獲取最新科技動態，了解如何正確使用新興AI工具，將ChatGPT當成提高個人工作效率的私人秘書，進而提升自己的職場競爭力。1111人力銀行近期也同樣關注ChatGPT，提供眾多線上免費課程( https://www.1111gpt.com.tw/ )，5月24日將由曾經擔任Yahoo奇摩總編輯和Yahoo Inc全球新聞產品總監的李怡志老師登場，親自傳授視覺創造力，用一張圖表或投影片，精準有效傳遞訊息，只要登入1111會員即可免費報名上課，歡迎有心學習ChatGPT的求職者即刻加入，拓展職場續航力。

人力銀行 求職 職場 人工智慧 ChatGPT

延伸閱讀

Chatgpt應用反應兩極 花蓮偏鄉國小教師卻用到紅到日本去

美系外資初評報告看好 世芯-KY、創意再創新天價

忠信學校與陽明交大簽訂合作 推動AI人工智慧教育

許添財：AI帶來生產力的躍昇 也是職場能力的重新分配

相關新聞

高盛看蘋果MR頭盔供應鏈 點名「這6家」台廠受惠

市場普遍預測，蘋果將於全球開發者大會（WWDC）中首度面市混合實境（MR）頭盔，有利擴增實境（AR）/虛擬實境（VR）概...

台積電：德國設廠案協商仍在進行 最快8月決定

台積電業務開發資深副總經理張曉強今天告訴記者，台積電赴德國設廠案的協商仍在進行中，最快將在8月做出決定

台積電擴建廠房設備 再發公司債200億元

台積電（2330）今（23）日公告公司112年度第3期無擔保普通公司債主要發行條件，發行總額為新台幣200億元整，依發行...

缺口擴大！65％企業有數位人才需求 數位部降低就業金卡門檻有效嗎？

全球企業都在數位轉型甚至AI轉型，數位人才缺口逐漸擴大。數位部近日公布降低就業金卡門檻，盼能吸引更多數位專才來台就業。

元太科技於2023 SID 顯示周 展出最新彩色電子紙技術

全球電子紙領導廠商E lnk元太科技（8069）今（23）日宣布，將於全球電子顯示技術產業的重要展會SID Displa...

「雞肋」部門加板凳球員 倚天酷碁如何浴火重生？

倚天股票機、虛擬實境（VR）裝置、Liquid智慧手機，這些曾經在宏碁（2353）集團歷史上被淘汰或如今已沒落的產品線，就是由這些堪稱「板凳球員」團隊打造的倚天酷碁推動，這些多元組成的團隊，打造出爆紅的智慧佛珠、智慧玫瑰念珠

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦