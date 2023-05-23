NVIDIA獲COMPUTEX Best Choice Award兩項大獎

台北國際電腦展（COMPUTEX）今日宣布NVIDIA（輝達）獲頒2023 COMPUTEX Best Choice Award金獎與類別獎兩項大獎，肯定NVIDIA的獨特技術創新、市場潛力及實用性。

其中全球最強大且完整的人工智慧系統NVIDIA DGX H100贏得金獎，而用於發展和運作複雜3D工作流程和工業元宇宙應用的平台NVIDIA Omniverse Enterprise獲得Metaverse& XR Application類別獎。

NVIDIA表示，NVIDIA DGX H100是全球首款專為人工智慧設計的最新一代系統，NVIDIA DGX H100具有比上一代高6倍的效能、2倍的網路速度以及快速可擴充性，可為執行生成式AI、自然語言處理和深度學習推薦模型等大型工作負載提供超強性能，並可快速擴充為領導級的人工智慧基礎架構NVIDIA DGX SuperPOD超級電腦。NVIDIA DGX H100包括NVIDIA Base Command和NVIDIA AI 平台的軟體層 - NVIDIA AI Enterprise軟體，可加速資料科學流程，簡化了用於語音 AI、電腦視覺和網路安全等的生產就緒型人工智慧應用程式的開發和部署，並也滿足製造、醫療照護、機器人等諸多領域生成式AI應用的需求。包括瑞典、英國、日本、德國、以色列、美國…等眾多企業、醫院和頂尖研究機構都已開始採用。

NVIDIA Omniverse Enterprise是專為企業打造的一個可擴充的、基於GPU的開發平台，用於連接3D工作流程和發展用於工業數位化的應用程式。以通用場景描述 (Universal Scene Description; USD)檔案框架為基礎，支持工業元宇宙應用的發展與運作。並能協助企業、工業和科學領域發展和執行大規模、符合真實物理情況的數位孿生模型，可連結異地協作團隊，從根本改變複雜的設計工作流程，創造更和諧且效率更佳的工作環境。

從像是BMW集團、Mercedes-Benz、札哈．哈蒂建築事務所(Zaha Hadid Architects; ZHA)、最大居家裝修零售商之一Lowe’s、亞馬遜機器人公司、德國鐵路公司 (Deutsche Bahn)到美國國家海洋及大氣總署…等橫跨汽車、建築、工程、建設和運營、媒體和娛樂以及到製造等產業的企業皆已採用。

此外，NVIDIA的合作夥伴使用 NVIDIA 技術所打造的產品也榮獲今年Best Choice Award 大獎，包含獲得類別獎的醫揚科技股份有限公司人工智慧手術機器人醫療影像運算平台ACCEL-VM1000以及仁寶電腦工業股份有限公司的XR Cube雲端服務平台。