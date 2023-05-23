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圓展攜手鐵三角 深化影音整合布局

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

圓展（3669）宣布與知名音響品牌鐵三角（Audio-Technica）建立合作夥伴關係，透過雙方優勢產品的高度整合，提供多樣化的影音解決方案。

圓展的專業影音（Pro AV）攝影機透過AVer PTZ Link軟體整合鐵三角ATND1061DAN波束成形陣列麥克風，快速轉換成聲音追蹤攝影機。該麥克風可單獨或複數連線使用，捕捉會議室內清晰、自然的語音，為使用者打造高品質、流暢的遠距協作體驗。

圓展科技副總經理鄭錫聰指出，與鐵三角的合作，讓我們的遠距協作解決方案成功開創新局面。ATND1061DAN麥克風輕量設計，能設置在各種大小的天花板，還能即時定位發話者位置並過濾多餘雜音，自然拾取空間中的每位發話者聲音，搭配圓展攝影機將為遠距協作帶來卓越溝通效果。

鐵三角策略聯盟夥伴經理Matt Markgraf表示，我們和圓展合作推出先進的影音解決方案，圓展PTZ link軟體能夠準確接收ATND1061DAN的麥克風拾音區域定位點，驅動圓展PTZ攝影機精準拍攝發言人，為遠距協作在品質、效率建立新標竿。

圓展與鐵三角的合作，不僅彰顯雙方的技術實力和創新能力，更為影音協作發展帶來嶄新的局面，為企業與學校提供更多選擇和便利性。

圓展 軟體

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