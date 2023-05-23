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元太科技於2023 SID 顯示周 展出最新彩色電子紙技術

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導
元太科技將於SID顯示周展出E Ink Spectra 6全彩電子紙。圖／元太科技提供
元太科技將於SID顯示周展出E Ink Spectra 6全彩電子紙。圖／元太科技提供

全球電子紙領導廠商E lnk元太科技（8069）今（23）日宣布，將於全球電子顯示技術產業的重要展會SID Display Week 2023（2023 SID顯示周）展出最新彩色電子紙創新技術，包括 E Ink Spectra 6全彩電子紙、E Ink Kaleido 3 戶外型印刷彩色電子紙、E Ink Gallery 3全彩電子紙，及E Ink Prism 3可變色彩色電子紙均在展出行列。

元太表示，E Ink Spectra 6全彩電子紙具有前所未有的色彩飽和度和鮮豔度，並運用先進的色彩成像演算法，能提供像紙張海報般的高級印刷品質色彩效果，適用於作為POP展示、海報，或店內廣告，其全彩顯示能更增進商品廣告和行銷效果。

E Ink Kaleido 3戶外型印刷彩色電子紙是為數位戶外廣告看板量身定制的彩色電子紙技術，它具有動態彩色顯示功能，能呈現海報般的視覺品質，並能夠在較大的溫度範圍內有效運作，提供低碳環保的顯示選擇。

E Ink Gallery 3 全彩電子紙透過四色墨水系統，包括青色、洋紅色、黃色和白色，實現了完整的色彩範圍。彩色畫面的翻頁速度更加提升，與黑白電子紙翻頁速度相當，適合顯示繪本、教科書與雜誌等具有豐富色彩的數位內容。

E Ink Prism 3 可變色電子紙為段碼式顯示技術，透過動態變化的材料，彌合了傳統靜態表面和數字技術之間的差距。設計師可以透過程式編輯使可變色電子紙的色彩動態變化，結合可變色彩的圖案設計，創造出豐富、動態的顯示表面。

E Ink 元太科技董事長李政昊表示：電子紙省電低碳的核心價值使我們的客戶能夠在產品永續創新上創造更多突破性應用，我們相信環境永續不僅是一種責任，更是對更美好未來的承諾，我們致力於從永續產品設計到優化製造流程，帶動電子紙生態圈供應鏈夥伴一起朝向永續共榮發展，協同供應鏈夥伴投入實踐淨零碳排的目標。

電子紙 環保 省電 廣告

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