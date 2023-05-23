遊戲新戰力 三星推奧德賽Odyssey OLED G9曲面電競螢幕

電競熱潮持久不退，根據市場研究機構TrendForce最新調查顯示，OLED電競產品在2022年嶄露頭角，市占率達到0.6%，而隨著OLED產品逐漸多元化，2023年市占率有望上升至1.6%。看準市場趨勢，全球電競螢幕領導品牌三星電子，宣布在台推出奧德賽Odyssey OLED G9曲面電競螢幕，以高畫質的QD-OLED面板，搭配1800R曲面螢幕設計，滿足玩家對出色視覺體驗、高解析度的沉浸式需求。

此外，智慧聯網螢幕Smart Monitor M8、M7及M5亦全新升級登場，內建智慧功能，串流多元影音娛樂，並支援更多個人化功能和便捷控制，為消費者輕鬆打造智慧生活。

除了驚艷的電競效能之外，三星奧德賽Odyssey OLED G9內建Smart Hub，一秒化身智慧電視，用戶不需連接電腦設備，即可透過互聯網觀賞多元OTT內容，如Prime Video、Netflix和YouTube等，精彩強片不錯過。奧德賽Odyssey OLED G9更支援SmartThings智慧串聯，用戶不需遙控器也能輕鬆操控螢幕狀態，切換視窗、點選功能等，都可以透過智慧型手機完成。

三星電子除了發表最新款電競螢幕，同時也升級智慧聯網螢幕Smart Monitor M8、M7以及M5的功能，諸多OTT應用程式，包括SmartThings和Smart Hub，皆新增滑鼠鍵盤控制功能，不需要遙控器也能輕鬆操控，將便捷控制性推升至新高度；全新登場的「My Contents」功能，將自動顯示用戶所需的個人化內容，照片、天氣等資訊皆能輕鬆一目了然。此外，Smart Monitor M8與M7更搭載升降式螢幕底座可調整傾斜度，當瀏覽長篇文件時可將螢幕旋轉90度，提供使用者更舒適的瀏覽體驗，減少向下滾動頁面的麻煩。