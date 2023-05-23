宏碁電競桌機第一季英法等國稱冠
根據最新市調資料顯示，宏碁電競桌機在歐洲地區多國稱冠，其中英國、義大利、法國及波蘭表現尤其亮眼，第一季分別以26%、33%、22%及17%市占率成為銷售冠軍。
此外，英國、義大利及波蘭亦在3月以19%、32%及18%市占率位列第一。
宏碁指出，公司積極擴大旗下電競桌機產品線，為玩家提供符合使用需求的產品。
近期宏碁推出全新Predator Orion X電競桌機，以科幻風格及易於DIY的機身設計提供電競效能；太空艙結構設計使內部能有更大的自由度及全面性效能，並能確保內部元件穩定運作，更支援PredatorSense 4.0系統效能應用程式，玩家能透過個人化界面自訂RGB燈效，發揮系統潛能。
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