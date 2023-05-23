宏達電股東會紀念品太夯 驚傳通路已缺貨

VR暨手機品牌大廠宏達電（2498）今年股東會紀念品疑似配貨策略失誤，致使15萬股東原本5月16日可領股東會紀念品，但卻有通路告知必須等到7月19日至22日才能領，讓許多引頸期盼的小股東相當錯愕。

宏達電原先公告股東會紀念品通路兌換時間為5月16日至6月9日，但有民眾前往通路兌換時，被通路告知因船期問題而無法供貨。對此，宏達電指出，因初期領取人數較多，請兌換地點分布各地，有些地點補貨不及，深感歉意，正加速供貨中，並強調已準備充足，股東都會領到。

宏達電今年股東會紀念品為「HTC雙面抗UV機能帽乙頂」，外觀相當簡約時尚，股東持股不限股數，均予發放紀念品。由於宏達電的股東會紀念品都相當具有質感，因此成為每年人氣紀念品之一，今年也不例外，吸引眾多股東目光。