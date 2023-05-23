宏碁董座陳俊聖 靠「百日計畫」啟動逆轉勝契機

宏碁（2353）董事長暨執行長陳俊聖應清華大學科管院長林哲群邀請，與在職專班學生分享逆轉勝的經營哲學。分享宏碁從10年前虧損200億，到今日擁有10家上市櫃及興櫃公司創造出1,200億以上的市值的心路歷程。陳俊聖透露三步驟心法，第一步從制定「百日計畫」，穩定公司著手；第二步增強品牌價值，並打造新事業；第三步新事業IPO（首次公開募股）走向資本市場，實踐集團永續經營目標。

陳俊聖建議，領導者在新任開始時必須提出百日計畫。在他赴宏碁上任之前，就擬定百日計畫，分別是保障工作權，密集溝通降低焦慮。緊抓財務數字，每個禮拜看財務報表，密集發布內部正面消息，每年舉辦兩次全球展品發表會，這些計畫十年來堅持不懈。此外，宏碁集團也逐步建立多元事業引擎，除了眾所皆知的電腦品牌外，旗下子公司從行動支付、智慧充電樁、智慧醫療及生活家電等不同領域皆有涉略。

陳俊聖舉宏碁智醫為例，專注在智慧醫療，讓更多人享有醫療科技帶來的價值，透過國衛院的資料，了解糖尿病患者失明的比率比正常人高25倍，因此宏碁智醫做人工智慧醫學影像判讀，糖友只要經過判讀，就可以知道糖尿病是否已經造成眼睛病變，目前這套判讀系統在海外五個國家，及國內超過170個醫院診所皆有引進。