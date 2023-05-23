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蝦皮個資外洩 下周祭行政處分

聯合報／ 記者余弦妙／台北報導
蝦皮。路透
蝦皮。路透

政府機關與企業個資外洩頻傳，數位發展部部長唐鳳昨天指出，今年將主動針對公部門進行韌性巡檢，預計在一、兩個月內巡檢，並在年底彙整出共通樣態。

對民間企業，產業署副署長林俊秀指出，會針對高風險、有個資外洩的企業，每年找四十家企業進行資安健檢。

立法院交通委員會昨日邀請數位部、財政部就電子發票整合服務平台登入系統近期出現資安漏洞問題，進行專題報告。會中不少立委關切其他公部門也有資安漏洞，要求數位部對於資安問題應該全面盤點。

此外，針對新加坡商「蝦皮拍賣」、「旋轉拍賣」平台先前遭刑事局點名，連續五周居高風險賣場前兩名，已依違反個資法函送數位部查處，立委關注是否處分並限期改正。林俊秀說，八日已經召開相關委員會議，預計五月底前會做出最終相關行政決議。

蝦皮回應，個資並無遭駭入或個資外洩情形，公司將持續配合政府防詐法令指導，保護用戶權益。

唐鳳說，目前刑事局會提供高風險電商名單，會協助導入隱碼技術。林俊秀補充，產業署預計每年對四十家民間電商協助資安健檢，也做紅隊演練，針對電商做駭客攻擊，協助檢視可能的弱點，先前對博客來網路書店就做了紅隊演練。

個資 資安 電商

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