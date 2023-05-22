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台灣大首次發行「社會責任債券」 65億元 落實永續金融

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

台灣大哥大（3045）首次發行之「社會責任債券」，今(22)日正式於櫃買中心上櫃掛牌，發行金額為新台幣65億元，5年期，票面利率1.5370%，為台灣電信業單次募集發行最大金額，所募集資金將用於社會效益投資計畫，打造台灣基礎建設，推動台灣電信網絡普及和社會發展，提升數位韌性及建構永續環境。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，5G的高速度、低延遲與廣連結特性，在後疫情時代為各行各業帶來革命性變化，舉凡遠距教學系統、醫療看診、居家辦公、垂直場域的自動化工廠、智慧城市等各樣應用創新服務，都藉由 5G 開展。因此，面對急遽惡化的氣候災難，以及瞬息萬變的全球科技局勢，已是永續先行者的台灣大哥大更加體認，利用核心職能，透過數位科技，提高企業與國家數位韌性，是責無旁貸的責任與使命。

台灣大哥大落實永續金融，發行電信業單次金額最高(65億元)「社會責任債券」，攜手投資人強化台灣網路基礎建設，計畫投資擴展5G網絡遍及台灣各地，克服山區、偏鄉與離島地區的施工挑戰，以利大眾於緊急時刻即可使用相關資源；並以 5G結合新興科技，積極發展偏鄉醫療及教育服務，以消弭城鄉之間的民眾健康、弱勢學童教育不平等情況，更進一步結合社會公益專案及在地科技資源，提升社會發展效益。

台灣大自4G時代，即動員上萬名人力走入村落、離島及山林佈建網路基礎建設，並於各類步道設置可通訊告示牌逾千面，至2022年底，偏鄉人口涵蓋率超過97.8%。同時也積極投入5G建設，2021年領業界之先通過 NCC 高速基地台電波人口涵蓋率超過 50%認證。台灣大持續在超5G方針下落實Telco+Tech策略，加速推動科技事業推展，打造更符合消費趨勢需求的智慧生活服務。

台灣大本次發行「社會責任債券」，所募集資金將全數用於提升社會效益相關投資計畫，持續提升5G 人口涵蓋率、5G 服務普及率及優化山區行動通信訊號服務品質；並以 5G 結合新興科技，推動「Coding Fun 偏鄉玩程式」、「數位苗圃」、「Bilingual Online百齡果」等26項「用科技擁抱愛」社會參與專案，至今累計贊助和捐款社會公益達13.37億元，今年首度於「Coding Fun 偏鄉玩程式」融入5G MR沉浸式教學，為偏鄉學童打造延伸5G垂直應用場域的智慧教育體驗，從小扎根孩童的科技教育。台灣大未來持續推廣偏鄉教育服務，以消弭城鄉數位落差，接軌國際永續發展目標。

偏鄉教育 台灣大哥大 5G

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