集邦：電視面板報價5月強勢走揚 IT面板價格大多持平

集邦科技（TrendForce）今（22）日發布5月下旬面板報價，電視面板全面強勢走揚。TrendForce研究副總范博毓表示，由於面板廠未因電視面板價格陸續回到現金成本而盲目提高產線稼動率，這讓市場供需維持平衝，報價仍可保持強勁漲勢。

范博毓進一步分析指出，中國大陸618促銷的需求備貨已接近尾聲，電視面板需求逐漸回歸常態水準。幸而面板廠仍透過嚴謹的調控產線稼動率來控制產出，讓供需保持在平衡狀態，因此5月的電視面板價格仍可維持強勢上漲趨勢。預期5月全月漲幅分別是：32吋調漲1美元，43吋漲2美元，50吋漲9美元，55吋漲10美元，65吋調漲12美元，75吋調漲11美元。

范博毓說，監視器（Monitor）面板價格在電視面板價格持續漲價下，也蠢蠢欲動，但目前是Open Cell產品的漲價態勢較為明確，包括VA與IPS的Open Cell面板預期5月有機會上調0.2~0.5美元不等。

至於監視器面板模組產品，因供給產能較充沛，加上各區域面板廠策略不一，預期僅有台廠較明確釋出要調升價格的訊息，其餘面板廠則多半仍呈現觀望態勢。仍待觀察客戶是否會因為面板廠價格策略不一而開始調整訂單，進而出現客戶板塊挪移的可能性。整體而言，5月監視器面板模組價格除供給較少的21.5吋以下，有機會調漲0.3~1美元不等外；其餘主流尺寸產品仍有較高機率，呈現持平走勢。

范博毓指出，今年第2季以來，筆電用面板需求雖逐月提升，但多半仍屬於「急單」性質。在品牌客戶對未來需求看法不明朗下，面板廠不敢貿然調升NB面板價格。現階段品牌客戶手中的面板庫存多半已經回復至較健康水準，但品牌客戶不願意積極多備貨的前提下，面板價格在短時間之內似乎難有起色。估5月面板廠僅能堅守NB面板價格持平的底線，是否能夠漲價？有賴觀察後續品牌客戶是否有需求顯著回升的訊號。