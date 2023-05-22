群創參與2023 SID 顯示週 展出高值化與跨域應用技術產品

群創（3481）光電將於5月23到25日於美國洛杉磯參與全球顯示技術盛會2023 SID顯示週 （Display Week 2023），以「Make for Your Life」為主軸，展示一系列顯示器科技高值化產品，搶攻疫後解封在智慧育樂、數位藝術、休閒娛樂，以及跨域生活應用商機。

超越業界，群創新世代AR/VR產品推升數位生活新境界

群創領先業界的研發技術與高值化產品組合，將加速數位生活新應用，展出多項AR/VR解決方案，搶攻智慧育樂場域。具備領先業界的4K超高解析度的群創「2117ppi 低耗能4K VR 液晶顯示器技術」，讓使用者可清晰探索絕佳視野，並獲得更深度逼真的沉浸式體驗，宛如身歷其境，同時採用miniLED背光技術使畫面呈現令人驚艷的精緻細膩感，並搭載100度大視野、高色飽及低耗能與輕量化等優異設計。「1.57吋動態液晶調光器」，於AR裝置中導入動態調光技術，進一步讓AR沉浸式體驗效果更加逼真，此展品目前已銷售量產於歐美商用市場，未來更將擴大佈局於醫療、製造、國防或零售等多元應用場域。

數位藝術解決方案，打造育樂商機及永續智慧城市生活

由於數位科技的發展，藝術表現超越實體，並超越時空領域，新型態的虛實整合藝術崛起，數位藝術成為熱門創作表現。群創展出13.3吋到31.5吋多元數位畫廊顯示解決方案，包括「13.3吋N3D智慧相框」、「23.8吋超高對比及31.5吋高解析度Inno-Gallery」、「31.5吋裸眼N3D顯示器」及「31.5吋Kirameki 光澤擬真顯示器」等，採用群創獨家創新顯示技術，包含特殊防眩光、抗反射技術、獨步全球新裸眼N3D技術、獨家Kirameki光學擬真演算法等，並搭載群創系統雲端平台，透過軟硬體整合實力，讓現代藝術走向數位科技，打造既數位智慧又藝術質感的創新顯示器。

獨家技術整合加乘成本優勢，VGA遠紅外線熱像儀導入智慧移動新應用