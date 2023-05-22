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日本理化研究所與英特爾戰略合作 可獲得後者晶片代工服務

集微網／ 集微網

日本擧辦的七國領導人峰會期間，衆多晶片廠商的高層領導也在日本進行了多輪會談，英特爾CEO基辛格也於5月18日與日本首相岸田文雄見面，表示希望在晶片領域與日本深化合作。

5月19日，日本理化研究所RIKEN宣佈與英特爾簽署了合作諒解備忘錄，以加強雙方在AI、高性能計算、量子計算機等下一代計算領域的聯合研究。雙方的簽字儀式於5月18日完成。

值得注意的是，簽署的合作備忘錄中還包括，日本理化研究所將獲得英特爾的晶片代工服務，以幫助原型芯片流片。

具體來看，雙方的合作將包括：

  1. 超級計算機與人工智能相關的計算機技術；

  2. 矽基量子計算機技術和量子模擬技術；

  3. 使用英特爾代工服務（IFS）來製作原型產品。

官方表示，在此次合作中，RIKEN和英特爾將利用雙方的研究能力，朝著通往Zettascale（10的21次方）計算能力方面邁進。為了實現這一長遠目標，該機搆將啓動名為「轉型研究創新平台」的項目，整合機搆現有的尖端研究平台，包括超級計算機、大型同步輻射裝置、生物資源項目等。

英特爾也將專注於延續摩爾定律，積極研發量子計算機、AI領域，目標是讓量子計算技術賦能超級計算機，通過強大的硬件性能使得AI技術大衆化。

英特爾CEO與日本理化研究所社長、前日本東京大學校長五神真，共同簽署了合作協議。

日本 AI 東京大學

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