iPhone日本市場份額攀升 6年來首次突破50%

據《MoneyDJ》報導，日本市場研究機搆MM Research Institute最新報告稱，受到普遍漲價影響，日本智慧型手機出貨量在最近1年時間裡減少了大約10%，統計時間為2022年4月-2023年3月。然而，蘋果iPhone的數據表現亮眼，盡管銷量同樣下滑，但市場份額6年來首次超過50%。

具體來看，在截至2023年3月末的1年時間內，日本國內智能手機出貨量2985.1萬部，同比減少11.8%，這也是3年來首次跌破3000萬關卡。其中，5G手機佔比達97.2%。

分品牌來看，蘋果iPhone出貨1503.8萬部，同比減少10.7%，但市場份額提升至50.4%。排名二至六位的品牌依次是：夏普10.8%、索尼8.2%、三星8.2%、富士通FCNT 8.0%、穀歌Pixel 4.6%。

該研究機搆指出，2023統計年度，日本智能手機出貨量還將繼續減少2%，約為2926萬部，其中5G手機出貨佔比將進一步提升至99.5%，2024年佔比有望達到100%。