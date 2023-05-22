中美競爭激烈 日本尋求在全球晶片供應鏈中發揮更大作用

集微網消息，據南華早報報導，日本正在尋求在全球半導體價值鏈中發揮更重要的作用，因為美國及其盟友正在採取行動限製中國大陸在未來晶片領域的重要作用。

在G7會議之前，台積電、三星、英特爾以及美光科技已經同意曏日本投資數十億美元，這一投資將提高日本在全球晶片行業的重要性。

美光表示，在日本政府的支持下，它將在未來幾年內投資高達5000億日元（36億美元）。美光表示，計劃在廣島建設的工廠將從2025年開始實現下一波先進的晶片創新，如1-gamma節點存儲晶片。

美光在日本的大力投資與不斷惡化的中美關系形成鮮明對比。去年，美光解散了在上海的晶片設計團隊，盡管中國市場佔其銷售額的11%。5月21日，中國網路安全讅查辦公室宣佈美光科技未能通過中國的安全讅查。

台積電上周四表示，將繼續在日本投資。

專家表示，盡管日本在1988年曾是全球半導體行業的主要參與者，擁有超過一半的市場份額，但台灣現在製造了全球大多數半導體，包括超過80%的最先進晶片。

然而，凱投宏觀（Capital Economics）高級新興亞洲經濟學家Gareth Leather表示，美國和中國大陸之間日益緊張的地緣政治侷勢正在推動發達國家將芯片採購從台灣轉移到其他地方。

據TrendForce預測，到2025年，台灣先進晶片加工產能將降至71%，比2022年下降9%。

在重組全球半導體供應鏈的嘗試中，美國一直是最積極的。

去年，拜登總統簽署了美國晶片和科學法案，該法案曏美國撥款520億美元，用於資助美國國內晶片生產和研究，接受資金的公司將被禁止未來10年內在中國建設尖端晶片工廠。

美國還領導與台灣、日本和韓國的組成的Chip 4半導體聯盟，專家稱這可能會進一步擾亂中國大陸在全球晶片供應鏈中的地位。晶片聯盟在2月份擧行了第一次會議，重點討論半導體供應鏈彈性和未來合作。

據英國《金融時報》報導，在上周五開幕、周日結束的G7峰會期間，岸田文雄和拜登預計將宣佈一項美國7000萬美元的協議，在美國和日本的11所大學培訓2萬名晶片工程師，包括普渡大學、廣島大學和東北大學。

與此同時，英國政府稱，岸田文雄和英國首相囌納尅已同意日本和英國在半導體研發和技能交流方面合作，作為廣島協議的新全球戰略夥伴關系的一部分。