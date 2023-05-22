美光未通過中國安全審查 三星等存儲廠商股價上漲

5月21日，中國網路安全審查辦公室宣佈美光科技未能通過中國的安全審查。據路透社報導，5月22日，韓國三星電子和SK海力士的股票早盤交易上漲，三星股價上漲0.7%，SK海力士股價上漲1.1%，而大盤漲幅為0.8%。

在美國對中國實施一系列晶片製造技術出口管製後，中國於3月下旬宣佈對美光的產品進行審查。中國網路安全審查辦公室5月21日表示，美光生產的產品未能通過網絡安全審查，並將禁止中國關鍵基礎設施運營商從美光購買產品。

網路安全讅查辦公室公告稱，審查發現，美光公司產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，對我國關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響我國國家安全。為此，網路安全審查辦公室依法作出不予通過網路安全審查的結論。按照《網路安全法》等法律法規，我國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品。

SK海力士未予置評，三星電子沒有立即置評。

此外，一些中國存儲晶片製造相關公司的股票在周一開盤後也上漲，兆易創新、北京君正、深科技漲幅在3%至8%之間。