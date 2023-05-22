快訊

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中按鈴提告求償1000萬

美光未通過中國安全審查 三星等存儲廠商股價上漲

集微網／ 集微網

5月21日，中國網路安全審查辦公室宣佈美光科技未能通過中國的安全審查。據路透社報導，5月22日，韓國三星電子和SK海力士的股票早盤交易上漲，三星股價上漲0.7%，SK海力士股價上漲1.1%，而大盤漲幅為0.8%。

美國對中國實施一系列晶片製造技術出口管製後，中國於3月下旬宣佈對美光的產品進行審查。中國網路安全審查辦公室5月21日表示，美光生產的產品未能通過網絡安全審查，並將禁止中國關鍵基礎設施運營商從美光購買產品。

網路安全讅查辦公室公告稱，審查發現，美光公司產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，對我國關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響我國國家安全。為此，網路安全審查辦公室依法作出不予通過網路安全審查的結論。按照《網路安全法》等法律法規，我國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品。

SK海力士未予置評，三星電子沒有立即置評。

此外，一些中國存儲晶片製造相關公司的股票在周一開盤後也上漲，兆易創新、北京君正、深科技漲幅在3%至8%之間。

北京 大盤 美國

延伸閱讀

中國禁止採購美光產品 專家：轉單效應待觀察

中國於G7峰會期間宣布禁美光 專家：絕非巧合

半導體震撼 大陸封殺美光

國際低基期族群伺機而動 記憶體、半導體設備、5G晶片…跌夠了

相關新聞

富智康改選部分董事 原獨董陶韻智告退不連任

鴻海旗下富智康日前召開股東會並改選部分董事，原任獨立董事陶韻智告退，不尋求重選連任

iPhone日本市場份額攀升 6年來首次突破50%

據《MoneyDJ》報導，日本市場研究機搆MM Research Institute最新報告稱，受到普遍漲價影響，日本智慧型手機…

中美競爭激烈 日本尋求在全球晶片供應鏈中發揮更大作用

據南華早報報導，日本正在尋求在全球半導體價值鏈中發揮更重要的作用，因為美國及其盟友正在採取行動限製中國大陸在未來晶片領域的重要作用…

Meta將進行第三輪裁員 業務部門削減6000人

Meta將展開新一輪大裁員。據外媒VOX 21日報道，Meta全球業務總裁尼尅·尅萊格（Nick Clegg）宣佈，Meta將進行第三輪裁員，這次主要對象是業務部門，預計裁員人數恐達6000人。

聯寶今上櫃掛牌交易 看好下半年營運優於上半年

磁式電子元件廠聯寶(6821)於今(22)日以每股承銷價30元掛牌上櫃，開盤價為44.90元，漲幅達49.7％。

強化供應鏈韌性 穎崴馬國檳城服務中心今日啟用

晶圓測試治具大廠穎崴(6515)今(22)日上午在馬來⻄亞檳城舉行馬來⻄亞業務及技術服務中心開幕儀式，未來將在檳城及東南...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦