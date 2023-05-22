Instagram當機約1.5小時已恢復 原因不明

Meta公司旗下影像社群平台Instagram今天早上傳出當機，不少用戶發現畫面空白或無法更新動態消息，約一個半小時後恢復正常；中央社記者向Meta詢問故障原因，至發稿為止尚未取得回覆。

記者實測Instagram手機版及電腦版，原本無法更新動態消息，至早上7時30分左右已可正常使用。

根據斷線問題追蹤網站Downdetector的資料，Instagram從今天早上6時開始出現大量用戶通報問題，在斷線高峰期影響272名用戶，主要故障類型包括無法連接伺服器、應用程式當機、無法上傳等。

Downdetector經由彙整多個來源的資訊狀態追蹤故障問題，使用者回報也包括在內。此外，故障事件所影響的使用者人數可能比通報數字更多。