國安疑慮 陸封殺美光產品

中國大陸國家互聯網信息辦公室昨天宣布，審查發現美國美光（Micron）公司產品存在較嚴重網路安全問題隱憂，對大陸關鍵資訊基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響大陸國家安全；為此，網路安全審查辦公室依法作出不予通過網路安全審查的結論。按照大陸「網路安全法」等法律法規，大陸國內關鍵資訊基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品。

大陸長江存儲、海康威視等陸企先前被美國列入科技制裁實體清單，中美晶片戰導致大陸半導體業血流成河，外傳幕後檢舉企業可能是美光。因此，這次大陸對美光啟動安全審查，反制意味濃厚。

外媒拆解美光二○二二會計年度年報發現，美光來自陸系客戶營收占比約百分之十點七，除了在大陸銷售自有品牌產品，也向ＯＥＭ廠商供應產品，提供陸企將其封裝成相應的記憶體模組產品，包括大陸大力扶持的江波龍和佰維存儲等廠商都採購美光的記憶體晶片。市場人士預期，大陸官方對美光產品下達禁購令，大陸丶台灣及南韓的記憶體廠將因此受惠。

大陸網信辦官方微信公眾號「網信中國」昨晚宣布，這次對美光產品進行網路安全審查，目的在防範產品網路安全問題危害國家關鍵資訊基礎設施安全，是維護國家安全必要措施。

大陸網信辦今年三月宣布對美光在大陸銷售產品啟動網路安全審查。美光回應正與網信辦積極溝通和全力配合。

中國基金報報導，美光是美國最大的記憶體廠，也是全球三大記憶體生產巨頭之一。

研調機構IC Insights指出，ＤＲＡＭ市場歷經多年起伏，全球主要供應商剩三家，包括三星、ＳＫ海力士與美光，二○二一年市占率百分之九十四。

分析認為，美光是大陸在報復晶片戰中第一個打擊的對象，美光的記憶體產品在業界的同質性相當高，競爭也相當激烈，大陸可輕易地從ＳＫ海力士與三星電子等韓廠買到類似的記憶體晶片。