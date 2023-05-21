中華電信董座郭水義：擴大全台植樹造林年種下15萬棵樹

中華電信攜手戴資穎，舉行「拍下勝利 種下樹木」植樹活動，前進桃園，中華電信董事長郭水義宣布，擴大全台植樹及保育造林8年，要種下15萬棵樹，羽球天后戴資穎奪冠賽事植樹捐贈100棵樹，加碼至1,000棵，守護生物多樣性共永態圈。

中華電信今(21)日攜手羽球天后戴資穎於桃園蘆竹海岸舉行系列植樹活動，邀請行政院副院長鄭文燦、農委會主委陳吉仲、林務局長林華慶參與，由中華電信董事長郭水義帶領著公司主管與同仁一起種下樹木，守護地球，將在此地種下共2,950株植栽，以實際行動落實環境生態保護。

中華電信表示，2022年啟動「拍下勝利 種下樹木」計畫，由戴資穎擔任中華電信永續展傳播大使，大力投入環境永續。

今年四月底小戴也再傳捷報，於2023年羽球亞洲錦標賽勇奪冠軍，力克各國好手，奮戰精神再度感動國人，為慶祝小戴奪冠，中華電信今日宣佈加碼植樹造林計畫，計畫期間，小戴奪冠賽事每場比賽將由捐贈100棵樹，加碼為1,000棵。

另外，郭水義表示，中華電信更宣布將持續規劃擴大全台保育造林植樹認養，8年15萬棵，推動生態棲地保育，保護生物多樣性，更減碳護地球。

鄭文燦表示，海岸建樹長城，防風、定砂，守護海岸，讓生物擁有棲地及多樣性。

鄭文燦表示，台灣是綠色島嶼，森林占很大比例，台灣一年排放2.6億公噸的碳，自然碳多一點，碳費就會少一點，去年通過氣候變遷法，今年執行碳管理，包含費用訂價、碳盤查等，112年到115年投入734億元進行科技減碳。

中華電信表示，「拍下勝利 種下樹木」三年植樹造林計畫，2023年擇定宜蘭、桃園、嘉義及台南等林地認養，第一波於植樹活動於四月時中華電信志工於宜蘭太平山國家森林遊樂區林進行第一波植樹行動，種植臺灣檫樹，提供台灣寬尾鳳蝶唯一寄主植物，再造瀕臨絕種台灣寬尾鳳蝶生態圈，透過植樹活動有助於保育類生物繼續繁衍生息，守護生物多樣性，並藉此呼籲大眾對於台灣特有物種的重視，讓下一代在美麗地球永續生活。

中華電信「拍下勝利 種下樹木」植樹造林計畫於今(21)日前進至桃園蘆竹海岸，將於海岸林植樹2,950棵，保護海岸生態更有助於水土保持。