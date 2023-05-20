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伺服器庫存去化再遞延 三家主要ODMs廠恐受影響
全球AI投資潮帶動AI伺服器需求火熱，但全球伺服器出貨及庫存去化的速度卻不如預期，市調機構集邦科技（TrendForce）於臉書指出，大廠今年第1季、第2季都接連遭旗下CSP客戶與OEM廠大幅調降訂單，因此導致MLCC庫存去化放緩，更讓三家主要ODMs廠英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）等，將在第2季持續受高庫存困擾，備料拉貨轉趨被動。
集邦還釋出一張表格來說明ODMs各廠區的MLCC庫存變化，其中，筆電廠的第1季庫存變化為2週至4週，而第2季則為0週至2週；至於伺服器廠的庫存變化上，第1季則是5週至10週，而第2季則變為4週至8週，整體庫存去化的速度及時間，恐怕都會造成影響。
據了解，廣達AI 伺服器歷時2年研發設計及跟GPU供應商及客戶密切合作，才順利接到案子，目前是針對最新最先進 GPU 開發伺服器機櫃，並透過「多客戶、多 GPU供應商」模式取得良好成績，而公司主要接的是AI機櫃整機訂單，故出貨單價是一般傳統伺服器機櫃的3倍價格，而庫存去化及出貨速度一旦遞延，造成的影響恐將比其餘大廠還嚴重。
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